20+ человек, от поступков которых здравый смысл плачет навзрыд

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Есть люди, про которых сказать «обескураживают» — ничего не сказать. Засунуть голову в аквариум ради селфи, «припарковать» машину на забор или подстричь друга в общественном месте — для них нет ничего невозможного. И хотя их поступки иногда выходят за рамки разумного, с ними точно не соскучишься.

AdMe.ru собрал фото, герои которых совсем ненадолго отключили разум и логику, но и этого хватило, чтобы всех удивить.

«Я нашел кое-что похуже, чем носки и сандалии»

«Всегда забываю, как переключиться с третьей на четвертую»

«Я хотел бы арендовать машину с прицепом. Что буду буксировать? Да ничего особенного, не переживайте»

Просто мужчина, который стрижет парня в парке

Подводное селфи

Тем временем в Техасе

Когда задержался на работе и решил перекусить

«Этот парень на протяжении всего полета слушал музыку на полную громкость. Без наушников»

Б — безопасность

Когда у парикмахера богатое воображение

Противоугонный забор

«Даже не знаю, как назвать то, что я увидел»

Джинсы, вы пьяны, идите домой

Если волосы долго не отрастают

А как вы используете мягкие игрушки?

Технологии будущего

Не надо так

Чтобы не забыть, как выглядит твоя рука под часами

Спиннерброд

Интересно посмотреть семейный фотоальбом этого парня

Никогда не сдавайся