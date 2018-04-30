20+ человек, от поступков которых здравый смысл плачет навзрыд
Есть люди, про которых сказать «обескураживают» — ничего не сказать. Засунуть голову в аквариум ради селфи, «припарковать» машину на забор или подстричь друга в общественном месте — для них нет ничего невозможного. И хотя их поступки иногда выходят за рамки разумного, с ними точно не соскучишься.
AdMe.ru собрал фото, герои которых совсем ненадолго отключили разум и логику, но и этого хватило, чтобы всех удивить.
«Я нашел кое-что похуже, чем носки и сандалии»
«Всегда забываю, как переключиться с третьей на четвертую»
«Я хотел бы арендовать машину с прицепом. Что буду буксировать? Да ничего особенного, не переживайте»
Просто мужчина, который стрижет парня в парке
Подводное селфи
Тем временем в Техасе
Когда задержался на работе и решил перекусить
«Этот парень на протяжении всего полета слушал музыку на полную громкость. Без наушников»
Б — безопасность
Когда у парикмахера богатое воображение
Противоугонный забор
«Даже не знаю, как назвать то, что я увидел»
Джинсы, вы пьяны, идите домой
Если волосы долго не отрастают
А как вы используете мягкие игрушки?
Технологии будущего
Не надо так
Чтобы не забыть, как выглядит твоя рука под часами
Спиннерброд
Интересно посмотреть семейный фотоальбом этого парня
Никогда не сдавайся
Фото на превью Jackyll / reddit