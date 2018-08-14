20+ человек, от которых фортуна отвернулась с самого утра (Ситуация с рубашкой бесит больше всего)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тяжелые и неудачные дни бывают у всех, но у «счастливчиков» в нашей статье уже с самого утра что-то пошло не так. Использовать крем для бритья вместо зубной пасты? Легко! Уронить телефон в овсянку? Выполнено! Но, поверьте, все может быть еще хуже.

AdMe.ru собрал для вас снимки, после просмотра которых вы поймете, что ваше начало дня не такое уж и плохое.

1. Кажется, человек еще спал, когда его попросили натереть сыр

2. Когда любовь к солнцу улетучивается с невероятной скоростью

3. Видимо, слегка перестарался

4. Пусть хоть кому-то с утра будет удобно добираться до работы

5. «Ну и угадайте, что было налито в кофе?»

«Молоко». «Яблочный сок».

6. «Я потерял рубашку на целых 5 минут этим утром»

7. «Сегодня на завтрак у меня было разочарование»

8. «Каждое утро я вспоминаю, что моя семья не думала обо мне, когда вешала это зеркало»

9. Состояние: проснулся и сразу устал

10. Завтрак готов, приятного аппетита

11. Даже растению надоел этот звон с утра

12. Ловкость рук — и завтрак у ваших ног

13. «Черт знает, что здесь происходило ночью, но убирать с утра приходится мне, спасибо!»

14. Боги маркетинга умеют разочаровать вмиг: витамины «1 в день»

«1 в день». «Способ применения: принимать дважды в день».

15. «К моей задаче перетаскать землю добавилась еще одна: почистить бассейн»

16. «Ваша овсянка, сэр»

17. Как тут не развернуться и не пойти спать?

18. «Люблю дочку, она у меня такой ангел!»

«Папа, если ты меня разбудишь еще раз, то я тебя убью».

19. Было так влажно, что сухой завтрак неаппетитно слипся

20. Утро началось не с принятия душа

21. Вот, что разбудило меня этим утром

22. Желание умываться отпадает на целый день

23. Жара — враг мармеладных мишек

24. Поездка на работу — самое любимое время

25. «Вопрос даже не в том, что мне нечего надеть, а в том, как бы добраться до этого»

26. «Складывается такое ощущение, что вселенная подсказывает: здоровый завтрак не для меня»

27. «Это крем для бритья, и узнал я об этом, только когда начал чистить им зубы»

28. «К такому меня жизнь не готовила»

«Так начинается мой день».