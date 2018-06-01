20 человек, которые забыли 7 раз отмерить и наотрезали кучу лишнего
Каждый из нас знаком с таким типом людей, которые только и умеют что создавать вокруг себя хаос. С виду они безобидны, однако стоит им поручить какое-то задание, как начинается настоящее шоу: то они этикетку на соус приклеят вверх ногами, то гамбургеры с хот-догами путают. Именно о таких случаях и пойдет речь в этой фотоподборке.
AdMe.ru делится с вами самыми странными работами номинантов на премию «И так сойдет».
«Знакомый вписывал в паспортном столе дочь. Теперь благодаря паспортистам у него три дочери вместо двух, причем одна — Артемович»
Когда мастер на все руки берется за дело
Интересно, их ничего не смущает?
«Сок лайма». «Лимонный сок».
Ну, почти
Кажется, кто-то и сам запутался
«Не входить». «Только вход».
Когда не читал произведение и пишешь по нему сочинение
Они надеялись, что никто не заметит?
«Декор „Звездный путь“».
Вот почему так важно давать четкие инструкции
«С днем рождения на обоих».
У человека, подписывавшего эту табличку, явно какие-то счеты с лимонами
«39 центов за каждого демона».
И кого они пытались обмануть?
Реальность выглядит как утро понедельника
Не хватает только синей изоленты
«Обратил внимание на крепление картин, когда стоял в очереди к заведующей детского садика»
Вроде бы ничего такого, но как же все-таки бесит
Хорошо, что вообще прислали чашку
А начиналось все довольно безобидно
Наверное, всех фасовщиков отбирают по какой-то особой системе
«Булочки для хот-догов». «Булочки для гамбургеров».
Так и монитор можно замуровать, чтобы сделать беспроводной экран в стене
Как иронично вышло
Вот почему динозавры вымерли
А какой шедевр от мастеров на все руки понравился больше всего вам?
Фото на превью _youhadonejob1/twitter, chesteroof/pikabu