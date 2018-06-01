20 человек, которые забыли 7 раз отмерить и наотрезали кучу лишнего

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Каждый из нас знаком с таким типом людей, которые только и умеют что создавать вокруг себя хаос. С виду они безобидны, однако стоит им поручить какое-то задание, как начинается настоящее шоу: то они этикетку на соус приклеят вверх ногами, то гамбургеры с хот-догами путают. Именно о таких случаях и пойдет речь в этой фотоподборке.

AdMe.ru делится с вами самыми странными работами номинантов на премию «И так сойдет».

«Знакомый вписывал в паспортном столе дочь. Теперь благодаря паспортистам у него три дочери вместо двух, причем одна — Артемович»

Когда мастер на все руки берется за дело

Интересно, их ничего не смущает?

«Сок лайма». «Лимонный сок».

Ну, почти

Кажется, кто-то и сам запутался

«Не входить». «Только вход».

Когда не читал произведение и пишешь по нему сочинение

Они надеялись, что никто не заметит?

«Декор „Звездный путь“».

Вот почему так важно давать четкие инструкции

«С днем рождения на обоих».

У человека, подписывавшего эту табличку, явно какие-то счеты с лимонами

«39 центов за каждого демона».

И кого они пытались обмануть?

Реальность выглядит как утро понедельника

Не хватает только синей изоленты

«Обратил внимание на крепление картин, когда стоял в очереди к заведующей детского садика»

Вроде бы ничего такого, но как же все-таки бесит

Хорошо, что вообще прислали чашку

А начиналось все довольно безобидно

Наверное, всех фасовщиков отбирают по какой-то особой системе

«Булочки для хот-догов». «Булочки для гамбургеров».

Так и монитор можно замуровать, чтобы сделать беспроводной экран в стене

Как иронично вышло

Вот почему динозавры вымерли

А какой шедевр от мастеров на все руки понравился больше всего вам?