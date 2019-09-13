20 человек, на месте которых никто не хотел бы оказаться

51 3 43 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть что-то комичное в том, что никто из нас не застрахован от незаметно треснувших по швам в разгар рабочего дня брюк; чили, расплескавшегося по машине, и свадебного фотографа, переспавшего с одним из молодоженов. Даже тогда, когда нам кажется, что у нас выдался просто идеальный день, судьба находит способ опустить нас с небес на землю. Совсем как героев этой подборки.

AdMe.ru задался целью найти 20 человек, с которыми вы сейчас вряд ли согласились бы поменяться местами. Сделать это было совсем несложно.

1. «Пришел с работы домой и обнаружил, что целый день проходил с такой гигантской дырой на штанах. Хоть бы кто сказал»

2. Ищете неизбитый сюжет для фильма? Вот вам

3. Лучше бы он просто потерял ключи

4. Когда решил совсем немного нарушить правила, но закон кармы быстро настиг тебя

5. Дерево было вырвано с корнем во время шторма. Местом его приземления стали гараж и 2 винтажные машины этого бородача

6. Джона Хилл, который вот-вот останется без кофе

7. Как выбить человека из колеи в мгновение ока

8. Оказывается, такое случается не только в фильмах

9. «Кто-то подрезал меня, когда я вез чили на празднование дня рождения невестки»

10. Хвала небесам, его починили до взлета. Теперь пассажиры могут быть спокойны

11. Такое не прощается

12. «Как же хорошо, что я преждевременно забронировал себе место у окна»

13. «Моя девушка проснулась и обнаружила вот такой подарочек от своего брата»

14. Невеста, как вы, должно быть, догадались, была вся в слезах

15. Бесплатный сыр... ну а дальше вы сами знаете

16. Он думал, что дома никого нет

17. «Приехал на выходные к родителям помочь на огороде, и выяснилось, что я не знаю, как выглядит ядовитый плющ»

18. «Это мое личное „доброе утро“. Они не забрали ничего, кроме двери»

19. Неловко вышло

20. «День, когда я наконец-то посетил Великую Китайскую стену»

А случалось ли с вами в последнее время что-нибудь такое, что непременно должно было попасть в эту подборку?