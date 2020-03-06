20 человек, на чьем месте вы точно не захотели бы оказаться

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Как хотелось бы проснуться в мире, где нет никаких подвохов, все у всех получается идеально, никто не совершает откровенно глупых поступков и не обманывает. Но увы, это лишь мечты, а нам приходится иметь дело с тем, что есть: непослушными домашними животными, странными дизайн-проектами и неудачным стечением обстоятельств.

AdMe.ru надеется, что герои нашей подборки сохранят чувство юмора и в дальнейшем фортуна одарит их своим благосклонным вниманием.

«Мне хотелось просто отдохнуть после тяжелого дня, но из-за отвратительной бомбочки, которая запачкала и меня, и ванну, я выгляжу так, будто валяюсь в грязи»

Когда ставишь реальные литые диски

А все потому, что нужно включать свет, когда собираешься на работу

Карма в действии

И так каждый раз

«Мне забыли сказать, что я смотрю не в ту камеру»

«Наш стеклянный журнальный столик случайно взорвался, когда мы смотрели телевизор»

«Так вот почему мне вечно корзинки не хватает»

Удачи мужу

«Я ждал этого момента почти 14 лет и, конечно, его пропустил»

И ведь действительно...

«Мои наушники за $ 300»

«Я случайно положил свои кожаные перчатки в стиральную машину»

Что упало у студента — упало на газетку

Переписка с мастерской по починке телефонов

Девушка всего-то попросила известного мастера по фотошопу Джеймса Фридмана

«Можешь как-нибудь переместить мои руки и сделать так, чтобы я держала в руках магический шар?»

Вот почему половое воспитание — это важно

Сколько-сколько сантиметров?

Это хорошее место, чтобы сфотографироваться