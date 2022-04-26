20 человек, которым жизнь подкинула событие один на миллион

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На каждом шагу нас подстерегает множество неожиданностей, даже когда мы просто моем посуду или выгуливаем собаку. Это могут быть незначительные вещи, но и они способны вогнать в ступор или поднять настроение своей внезапностью и уникальностью.

Мы в AdMe.ru надеемся, что в вашей жизни бывают только приятные сюрпризы.

«Ела чипсы, и они почему-то были безвкусными. А потом я поняла почему: все приправы утрамбовались в форму камня»

«Я встретил кое-кого с синестезией. Она воспринимает звуки как цвета. И именно так она изобразила мой голос»

«Моя жена нашла чей-то ноготь, вшитый в ее новый халат»

«Кажется, у меня новый сосед»

«С детства мечтал найти ископаемое. И вот вчера гулял с собакой и обнаружил это»

Это дерево после удара молнии раскрылось, как банан

«Проснулся и не мог отыскать второй тапок. Потом нашел его в таком виде. Без понятия, что произошло ночью, домашних животных у меня нет»

«Прожил здесь 9 лет и вот случайно обнаружил под травой плитку»

«Увидел оленя-альбиноса прямо у дома моей бабушки»

«Я пошел в оранжерею и захватил с собой инфракрасную камеру»

«Облако, которое я увидел из самолета»

«Наткнулся в лесу на этого парня. Он больше 3 метров в высоту»

«Поставила машину под деревом. И птица уронила мне на крышу... кусочек собачьего корма»

«Нашла одуванчик-гигант»

«Вот так раздувается пачка чипсов при подъеме на высоту 2 км»

«Я увидел целый улей божьих коровок»

«Пошли на пляж искать акульи зубы. Дочь закричала: „Я нашла зубы!“ Но это совсем не то, что я ожидал увидеть»

«Паук начал плести паутину между моими волосами»

«Я купила буханку хлеба, к которой прилагалась еще одна мини-буханка»

«Когда мыл посуду, увидел скопление идеально ровных мыльных пузырей»