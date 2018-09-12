20+ человек, которым удалось реализовать свой план на 99 %
Иногда не хватает всего полшага, чтобы розыгрыш или невинная шутка превратились в гениальное «преступление». Неудачные попытки домашних животных украсть еду, дерзкие выходки в магазинах и кафе, использование своих снимков в качестве доказательства родства с королевскими особами — это и многое другое превращается в отличный повод посмеяться.
Мы в AdMe.ru хотим рассказать про 23 шалости, которым до гениального «преступления» не хватило совсем немного.
«Заметил, что в „Макдональдсе“ была пустая стена, поэтому сделал этот поддельный плакат со мной и моим другом. Шел 51-й день с тех пор, как я его повесил»
Маскировка 80-го уровня
«Надо мной издевались в школе, потому что я плохо знала английский. Я неделю рассказывала, что я из вьетнамской королевской семьи, используя это фото, чтобы заткнуть обидчиков»
Полиция закрыла этот рыбный магазин, потому что они использовали искусственные глаза, чтобы рыба выглядела свежее
Когда ты очень-очень стараешься добыть вкусняшку, но она размером с тебя
«Наша собака украла вставную челюсть у моего папы, пока тот спал»
Кажется, он немного засмущался
«Мои соседи думают, что это весело, но попробуйте посветить сюда фонариком в 11 вечера!»
Когда пользуешься своей внешностью по максимуму
«Я старший брат Jay Z».
Издалека — обычные клумбы, вблизи — кусты картофеля
«П» значит приватность
Лучшего оправдания и не придумаешь
Нужно с детства все продумывать до мелочей
Создатели баннера не учли одну маленькую деталь
«Никогда не поздно научиться читать».
«Купили новый обеденный стол. В старом оказалась заначка с брокколи, которую не очень любят наши дети»
Когда кто-то сильно бесит в очереди
Рейс этого парня задержали, но он не расстроился и подключил PlayStation к монитору аэропорта
VIP-места повышенного комфорта
Когда вольер оказался легкой преградой во всех смыслах
«Чешские авиалинии» лучше всего подходят этой прическе
Airlines — авиалинии, hair line (букв.) — линии волос.
«Догадайтесь, на какой половине обычно спит моя жена»
«Друг нашел „идеальное“ место для парковки своего велосипеда, чтобы на пару минут забежать в кофейню»
Засыпать на стадионе — особенно опасно
А какие похожие проделки от знакомых или домашних животных вы наблюдали в последнее время?