20+ человек, которым удалось реализовать свой план на 99 %

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Иногда не хватает всего полшага, чтобы розыгрыш или невинная шутка превратились в гениальное «преступление». Неудачные попытки домашних животных украсть еду, дерзкие выходки в магазинах и кафе, использование своих снимков в качестве доказательства родства с королевскими особами — это и многое другое превращается в отличный повод посмеяться.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать про 23 шалости, которым до гениального «преступления» не хватило совсем немного.

«Заметил, что в „Макдональдсе“ была пустая стена, поэтому сделал этот поддельный плакат со мной и моим другом. Шел 51-й день с тех пор, как я его повесил»

Маскировка 80-го уровня

«Надо мной издевались в школе, потому что я плохо знала английский. Я неделю рассказывала, что я из вьетнамской королевской семьи, используя это фото, чтобы заткнуть обидчиков»

Полиция закрыла этот рыбный магазин, потому что они использовали искусственные глаза, чтобы рыба выглядела свежее

Когда ты очень-очень стараешься добыть вкусняшку, но она размером с тебя

«Наша собака украла вставную челюсть у моего папы, пока тот спал»

Кажется, он немного засмущался

«Мои соседи думают, что это весело, но попробуйте посветить сюда фонариком в 11 вечера!»

Когда пользуешься своей внешностью по максимуму

«Я старший брат Jay Z».

Издалека — обычные клумбы, вблизи — кусты картофеля

«П» значит приватность

Лучшего оправдания и не придумаешь

Нужно с детства все продумывать до мелочей

Создатели баннера не учли одну маленькую деталь

«Никогда не поздно научиться читать».

«Купили новый обеденный стол. В старом оказалась заначка с брокколи, которую не очень любят наши дети»

Когда кто-то сильно бесит в очереди

Рейс этого парня задержали, но он не расстроился и подключил PlayStation к монитору аэропорта

VIP-места повышенного комфорта

Когда вольер оказался легкой преградой во всех смыслах

«Чешские авиалинии» лучше всего подходят этой прическе

Airlines — авиалинии, hair line (букв.) — линии волос.

«Догадайтесь, на какой половине обычно спит моя жена»

«Друг нашел „идеальное“ место для парковки своего велосипеда, чтобы на пару минут забежать в кофейню»

Засыпать на стадионе — особенно опасно