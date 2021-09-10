20 человек, которым судьба преподнесла неожиданный подарок в виде вещи с секретом

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Жизнь полна сюрпризов. Часто они сваливаются как снег на голову. Можно годами жить рядом с каким-то предметом, не догадываясь, что он заключает в себе тайну. А можно заказать новую вещь в магазине и вместе с ней получить кота в мешке.

Мы в AdMe.ru любим рассказы о пасхалках, которые вдруг обнаруживаются в неожиданных местах. Читайте истории героев нашей подборки.

«На барахолке прикупил деревянную шкатулку для всякой мелочи. Вчера обнаружил в ней потайной отсек, и там был вот такой сюрприз»

«Цепочка 585-й пробы, часы Omega 585-й пробы. Механизм не работает. Пытался узнать, какого они года. Ориентировочно 1908–1912 год».

«Купил подержанный макинтош и нашел в кармане коробок спичек и кубик сахара из кафе „Ландтман“ (любимое кафе Фрейда в Вене)»

«Мне пришла новая куртка, которую явно кто-то носил. Как я догадалась? Нашла консилер и £ 5 в кармане»

«Навела справки о женщине, чье имя было на зеркале, и у меня мурашки. Она жила примерно в часе езды, у нас совпадают дни рождения, и мы получили похожее образование»

Надпись: «Зеркало досталось мне от бабушки (Эдит) Беннетт. Его подарили ей и дедушке в 60-х».

«Поначалу этот рулон ткани за $ 5 выглядел непримечательно. Но когда я развернула его, я увидела расшитый шелком и золотом японский оби»

«Я искала ткань, из которой можно было бы сшить одежду. Но теперь я слишком напугана, чтобы даже прикоснуться к этому оби (японский пояс, надеваемый поверх кимоно. — Прим. AdMe.ru) стоимостью примерно $ 6 000».

«У этого кресла есть карман на молнии, где хранились ножки и инструкции. После сборки его можно использовать как потайной»

«В заднем кармане джинсов, которые я купила сегодня, лежали $ 20»

Секретное меню в ресторане

«Нашла их в потайном отделении, когда покупала полки в комиссионном магазине»

«В документах, которые были там же, говорится, что это золото в 24 карата».

«В сумку для палатки оказался вшит гид по созвездиям»

«Мой ребенок обнаружил секретное отделение в шкатулке для драгоценностей. Внутри было спрятано это»

«Купил дом, а в нем есть потайной шкаф за шкафом»

«Навещал свою семью в новом доме. Помог им привести в порядок сад и нашел этот камешек под одним из кустов. Перевернул и...»

Винтажное кольцо на удачу с секретом

«Не могу поверить, но я только что нашла еще одно потайное отделение в этом старом сундуке!»

«Купил сумку в комиссионном магазине, а внутри была бутылка глазных капель, срок годности которых истек 31 год назад»

«Винни-Пух в стене моего дома»

«Нашла ее в секретном отделении коробки для писем, которая принадлежала моей бабушке»

Надпись: «Шекспир. Книга на день рождения».

«В потайном отсеке секретарского стола нашли регистрационную карточку автомобиля от 1951 года и школьную фотографию с запиской»

«Уронил сувенир в виде верблюда, а у него на спине обнаружился секретный отсек, о котором я никогда не знал»