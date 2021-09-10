20 человек, которым судьба преподнесла неожиданный подарок в виде вещи с секретом
Жизнь полна сюрпризов. Часто они сваливаются как снег на голову. Можно годами жить рядом с каким-то предметом, не догадываясь, что он заключает в себе тайну. А можно заказать новую вещь в магазине и вместе с ней получить кота в мешке.
Мы в AdMe.ru любим рассказы о пасхалках, которые вдруг обнаруживаются в неожиданных местах. Читайте истории героев нашей подборки.
«На барахолке прикупил деревянную шкатулку для всякой мелочи. Вчера обнаружил в ней потайной отсек, и там был вот такой сюрприз»
«Цепочка 585-й пробы, часы Omega 585-й пробы. Механизм не работает. Пытался узнать, какого они года. Ориентировочно 1908–1912 год».
«Купил подержанный макинтош и нашел в кармане коробок спичек и кубик сахара из кафе „Ландтман“ (любимое кафе Фрейда в Вене)»
«Мне пришла новая куртка, которую явно кто-то носил. Как я догадалась? Нашла консилер и £ 5 в кармане»
«Навела справки о женщине, чье имя было на зеркале, и у меня мурашки. Она жила примерно в часе езды, у нас совпадают дни рождения, и мы получили похожее образование»
Надпись: «Зеркало досталось мне от бабушки (Эдит) Беннетт. Его подарили ей и дедушке в 60-х».
«Поначалу этот рулон ткани за $ 5 выглядел непримечательно. Но когда я развернула его, я увидела расшитый шелком и золотом японский оби»
«Я искала ткань, из которой можно было бы сшить одежду. Но теперь я слишком напугана, чтобы даже прикоснуться к этому оби (японский пояс, надеваемый поверх кимоно. — Прим. AdMe.ru) стоимостью примерно $ 6 000».
«У этого кресла есть карман на молнии, где хранились ножки и инструкции. После сборки его можно использовать как потайной»
«В заднем кармане джинсов, которые я купила сегодня, лежали $ 20»
Секретное меню в ресторане
«Нашла их в потайном отделении, когда покупала полки в комиссионном магазине»
«В документах, которые были там же, говорится, что это золото в 24 карата».
«В сумку для палатки оказался вшит гид по созвездиям»
«Мой ребенок обнаружил секретное отделение в шкатулке для драгоценностей. Внутри было спрятано это»
«Купил дом, а в нем есть потайной шкаф за шкафом»
«Навещал свою семью в новом доме. Помог им привести в порядок сад и нашел этот камешек под одним из кустов. Перевернул и...»
Винтажное кольцо на удачу с секретом
«Не могу поверить, но я только что нашла еще одно потайное отделение в этом старом сундуке!»
«Купил сумку в комиссионном магазине, а внутри была бутылка глазных капель, срок годности которых истек 31 год назад»
«Винни-Пух в стене моего дома»
«Нашла ее в секретном отделении коробки для писем, которая принадлежала моей бабушке»
Надпись: «Шекспир. Книга на день рождения».
«В потайном отсеке секретарского стола нашли регистрационную карточку автомобиля от 1951 года и школьную фотографию с запиской»
«Уронил сувенир в виде верблюда, а у него на спине обнаружился секретный отсек, о котором я никогда не знал»
А какая вещь с сюрпризом попадалась вам?