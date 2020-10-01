20+ человек, которым их нетривиальные фамилии добавляют в жизнь огонька
Нестандартная фамилия — это не только повод для гордости, но и неисчерпаемый источник комичных ситуаций. Только представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы в документах вместо привычного «Кузнецов» или «Смирнова» значилось бы «Секрет» или «Легкая». Для людей с такими паспортными данными каждая встреча с новым человеком таит в себе массу забавных моментов.
Мы в AdMe.ru любим читать про нетривиальные фамилии, которые добавляют огонька в жизнь обычных людей, поэтому взяли и собрали новую подборку историй на эту тему.
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Я как-то позвонила в родной офис, а там новый секретарь радостно так сообщает: «Здравствуйте, мамина любовь слушает!» Я и ляпнула: «Поздравляю, а я папина любовь, но зачем нам эта информация?» В общем, девушке с именем Люба и фамилией Мамина лучше на телефонные звонки не отвечать. © dzunchik / Pikabu
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У меня есть знакомая по фамилии Дикая, назвавшая сына Романом. Через пару лет в садик пойдет Дикий Роман и сведет там с ума всех девчонок. © Elean / AdMe
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У маман однокурсники были Марина Непейпиво и Сергей Вобла. Когда по окончании технаря они поженились, все ржали, что таки будет двойная фамилия — Непейпиво-Вобла. Но они сделали ход конем и оба стали Смирновыми, по девичьей фамилии одной из их матерей. © SibirskiyPryanik / Pikabu
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Работал я в строительной компании с 2 парнями, которые сидели рядом друг с другом. Примечательное в них было то, что первый был плотного телосложения, ну а у второго фамилия была Жирный. Когда в кабинет заходил кто-то из новых прорабов или мастеров, начальник отдела отправлял всех к Жирному. Последующий диалог был примерно одинаков всегда:
— Здравствуйте, меня к вам направили.
— Ко мне? Кто?
— Ну начальник ваш.
— Да? А что именно он сказал?
— Ну к жирному подойти.
Далее на повышенных тонах:
— Жирный — это фамилия!
Жирный, кстати, был худым. © paszzsap / Pikabu
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Ехал с таксистом по Фамилии Кебаб. Предложил сотруднице Лиле срочно выйти за него замуж. © Papinfriend / Twitter
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Звонок на рабочий с неизвестного номера. Мужской голос в трубке: «Умер шеф» — и тут же переходит к каким-то рабочим вопросам. Резко просыпаюсь, пытаюсь догнать, о каком шефе речь. Переспрашиваю. Оказалось, это просто у него такая фамилия — Умершев. © Petrov1967 / Pikabu
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Муж служит в ГАИ, и как-то они с напарником гнались за нарушителем. В итоге коллега по фамилии Волк поймал нарушителя по фамилии Заяц. Долго смеялись. © Diana Ivan Cemertan / Facebook
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Со знакомой училась девушка по фамилии Капустина. На 3-м курсе вышла замуж, однако новую фамилию усиленно скрывала. В конце года на стенде информации вывесили оценки по одному из экзаменов, и так весь курс узнал, что Капустина теперь Кочан. © BastetBastetB / Pikabu
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У мужа фамилия Кролик. Это тот редкий случай, когда фамилия одновременно и типаж внешности, и характер, и пищевые привычки, и даже диагноз. После приезда в Израиль ему предлагали поменять фамилию, не захотел. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
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В 3-м браке взяла фамилию мужа. Не смогла устоять: такая красивая фамилия — Легкий. С тех пор жизнь моя перестала быть прежней и заиграла новыми красками. Одно представление или знакомство чего стоит:
— Как ваша фамилия?
— Легкая.
Человек начинает думать, что я пытаюсь с ним сыграть в угадалки, и не унимается:
— Иванова?
— Легкая.
— Петрова?
— Легкая — это фамилия. © Mrs.Light / Pikabu
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В пединституте, где я училась, симпатизировала одному пареньку. И вот первое свидание, он пришел к нам в общежитие, отдал вахтеру документ. А я быстренько подбежала к вахтерскому столу и прочитала его фамилию. Все! Я представила, как мы поженимся, поедем на работу в школу, и все будут над нами потешаться. А фамилия была Пизюк. Вот так и расстроилось все, даже не начавшись. Долго он меня искал, не понимая, что случилось. © Lydochka Schesnovishkay / Facebook
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Работаю в банке. Почти на всех договорах моя фамилия. Никогда не пишу имя и отчество, только фамилию и подпись ставлю. Реакция людей забавляет! Особенно реакция бабулек, подписывающих тот или иной договор. Моя фамилия — Черт. © «Подслушано» / Vk
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Не могу отделаться от мысли: если Елена Летучая выйдет замуж за человека по фамилии Мышь, она будет Елена Летучая-Мышь. © fe_city_boy / Twitter
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В университете у меня была одногруппница по фамилии Нужная. На последнем курсе она вышла замуж, избранник оказался Хитрый. Свою фамилию она менять не стала. Но группа по-доброму подтрунивала, что теперь они Хитронужные или Нужнохитрые. © Марина Шупик / Facebook
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У одноклассницы фамилия была Родина. Ну папа у нее Родин, а она, соответственно, Родина. Наш класс чуть не сорвал неприличным ржанием какое-то патриотическое мероприятие в школе, когда со сцены читалось стихотворение, в котором были строки: «Как женщину, он родину любил...» © Alexa35 / Pikabu
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Ездил когда-то давно в командировку в район. Один из местных мне говорит: «Вы с Серегой поезжайте на объект, а мы в офисе с ночевкой останемся». Я удивился: «Как с ночевкой, время же 10 утра?» Выяснилось, что Ночевка — это их начальник отдела. © Rashlim / Pikabu
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У нас на работе у тетеньки знаете какая фамилия была? Не знаете? А потому, что секрет. Секрет — это фамилия. И ей совсем не смешно уже, поверьте. Она даже специально говорит, когда спрашивают: «Моя фамилия — Секрет». И все равно люди тупят и уточняют. © stilks / Pikabu
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К подруге-операционистке приходит как-то клиент и говорит: «Здравствуйте, я приезжий». Подруга ему, мол, рады, добро пожаловать в столицу нашей родины. А он: «Да нет, вы не поняли, это фамилия у меня такая — Приезжий». © Елена Боброва / Facebook
А какие нестандартные фамилии встречались вам? Или, возможно, вы сами — обладатель редкой фамилии?