20+ человек, которым их нетривиальные фамилии добавляют в жизнь огонька

Работал я в строительной компании с 2 парнями, которые сидели рядом друг с другом. Примечательное в них было то, что первый был плотного телосложения, ну а у второго фамилия была Жирный. Когда в кабинет заходил кто-то из новых прорабов или мастеров, начальник отдела отправлял всех к Жирному. Последующий диалог был примерно одинаков всегда:

— Здравствуйте, меня к вам направили.

— Ко мне? Кто?

— Ну начальник ваш.

— Да? А что именно он сказал?

— Ну к жирному подойти.

Далее на повышенных тонах:

— Жирный — это фамилия!

Жирный, кстати, был худым. © paszzsap / Pikabu