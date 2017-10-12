20 человек, которые были нереально круты в школе. Ну или им так казалось

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У каждого из нас найдутся школьные фотографии, на которые невозможно смотреть без смущения. Пусть тогда мы казались себе необычайно модными, сейчас мало кто отважится показать эти снимки даже друзьям. AdMe.ru нашел 20 смелых пользователей Reddit, которые не побоялись рассказать всему свету о своем крутом (или не очень) детстве.

«Тут мне 13 лет. Тогда я не знал, с чего мне начать»

«В старших классах я думал, что носить противогаз — это верх крутизны. Школьные охранники меня ненавидели»

«На этом фото я воплощение гламурности»

«В 3-м классе я заставила маму разрешить мне пойти в таком виде в школу в первый учебный день»

«Когда я переехал в Канаду, то понятия не имел, что стрижка маллет уже вышла из моды»

«Я в 4-м классе. С маллетом и химической завивкой»

«Во время моего выступления для родителей и бабушки стало немного жарко»

«Когда мне было 8 лет, я ходил в танцевальный кружок»

«У меня просто мороз идет по коже от моего фото в старших классах»

«Родители не хотели покупать мне собаку. Поэтому я сама стала собакой»

«Когда твоей маме хотелось завести пуделя, но вместо этого она решила сделать тебе прическу»

«Жена наконец-то разрешила мне поделиться ее неподражаемой футбольной фотографией»

«Футбольный матч пройдет успешнее, если натянуть шорты до самых подмышек»

«7 лет назад я думал, что появиться в торговом центре с косметической маской на лице — это очень круто»

«В то время я верил, что могу общаться с пришельцами»

«До сих пор помню эти штаны»

«На школьную вечеринку я вырядился как цирковой артист. Мои друзья выглядели не лучше»

«Моей парой на выпускном в 2004 году была швабра»

«В 12 лет я выглядела на все 40»

«Мой друг и я думали, что мы были крутыми парнями в 1980-х. Но мы не были. Да мы и сейчас не очень»