20+ человек, которым на глаза попались приветы из прошлого и согрели их, словно теплый плед

Прошлое и настоящее сосуществуют в нашей жизни, хотя мы об этом редко задумываемся. Стоит только протянуть руку — и можно легко обнаружить вещь, которая вернет нас в детство или отправит на 10, 100 лет назад. Тут и никакой машины времени не нужно.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии интернет-пользователей, которых настигли приветы из прошлого.

«Я засушила цветы летом и благополучно забыла о них. Теперь мне кажется, что я получила подарок из прошлого»

«У моего мужа все еще есть рождественское украшение с черепашками-ниндзя 1990 года»

«Купила это винтажное платье, а вернувшись домой, обнаружила в кармане медальон»

«Моя мама носит эти оригинальные угги с 1978-го. В тот год она получила их на свой день рождения»

«В 1976 году (мне было тогда 8 лет) отец не мог позволить себе подарить маме цветы на День святого Валентина, поэтому написал ей эти цветы акварелью»

Новое встречает старое

Крону этого дерева сохранили нетронутой, она прорастает через крышу здания. © Korghal / Reddit

«Мой офис сносят, и за потолочной панелью я обнаружил спрятанную „капсулу времени“ 1988 года. Вот что на ней написано»

«На 25-ю годовщину открытия школы мы создали эту „капсулу времени“ с надеждой, что в 2013 году будем отмечать 50-летие и откроем ее. Мы положили туда вещи, собранные от каждого класса, чтобы показать, какой была жизнь в 1988 году. Надеюсь, следующие 25 лет принесут нам лекарства от рака, простуды и, конечно, мир и справедливость».

Неожиданные находки в купленной квартире: советские новогодние игрушки в заводской упаковке

«Это коробка моего дедушки. В ней — старые губные гармошки прадеда, носовые платки прабабушек, шарики, с которыми играл другой мой дедушка, записка от моего отца и медальон»

«Хорошего дня. С любовью, папа».

«Мама подарила мне свою винтажную мультиварку родом из 70-х»

«Сегодня я открыла книгу „Что искать весной“ и нашла сюрприз от предыдущего владельца»

«Держу в руках книги 390-летней давности, и это убеждает меня в том, что прошлое уходит, а красота и знания продолжают жить»

«Этот медведь почти что мой ровесник! Его подарил агент по недвижимости, который помог моим родителям найти наш дом»

«При уборке офиса обнаружил в картотеке два iPod shuffle 2009 года выпуска. Запечатанные, по 1 Гб каждый»

«Нашла в комоде чек 1879 года на $ 105, доставшийся мне в наследство от деда»

Этот супермаркет находится в здании старого банка

«Папа подарил мне кольцо, которое передал ему его отец. Оно переделано из обручального кольца, которое когда-то принадлежало его матери»

«Нашла сегодня окаменелость»

«Эти ножницы для вышивания принадлежали моей бабушке и даже, возможно, ее матери»

«Рождественский кактус моей бабули. Ей 98 лет, и кактус принадлежал еще ее матери»

«Парни скидывают с крыши школы, где учатся мои дети, все мячи, которые когда-то на ней застряли»