20+ человек, которым на глаза попались приветы из прошлого и согрели их, словно теплый плед
Прошлое и настоящее сосуществуют в нашей жизни, хотя мы об этом редко задумываемся. Стоит только протянуть руку — и можно легко обнаружить вещь, которая вернет нас в детство или отправит на 10, 100 лет назад. Тут и никакой машины времени не нужно.
Мы в AdMe.ru отыскали фотографии интернет-пользователей, которых настигли приветы из прошлого.
«Я засушила цветы летом и благополучно забыла о них. Теперь мне кажется, что я получила подарок из прошлого»
«У моего мужа все еще есть рождественское украшение с черепашками-ниндзя 1990 года»
«Купила это винтажное платье, а вернувшись домой, обнаружила в кармане медальон»
«Моя мама носит эти оригинальные угги с 1978-го. В тот год она получила их на свой день рождения»
«В 1976 году (мне было тогда 8 лет) отец не мог позволить себе подарить маме цветы на День святого Валентина, поэтому написал ей эти цветы акварелью»
Новое встречает старое
- Крону этого дерева сохранили нетронутой, она прорастает через крышу здания. © Korghal / Reddit
«Мой офис сносят, и за потолочной панелью я обнаружил спрятанную „капсулу времени“ 1988 года. Вот что на ней написано»
«На 25-ю годовщину открытия школы мы создали эту „капсулу времени“ с надеждой, что в 2013 году будем отмечать 50-летие и откроем ее. Мы положили туда вещи, собранные от каждого класса, чтобы показать, какой была жизнь в 1988 году. Надеюсь, следующие 25 лет принесут нам лекарства от рака, простуды и, конечно, мир и справедливость».
Неожиданные находки в купленной квартире: советские новогодние игрушки в заводской упаковке
«Это коробка моего дедушки. В ней — старые губные гармошки прадеда, носовые платки прабабушек, шарики, с которыми играл другой мой дедушка, записка от моего отца и медальон»
«Хорошего дня. С любовью, папа».
«Мама подарила мне свою винтажную мультиварку родом из 70-х»
«Сегодня я открыла книгу „Что искать весной“ и нашла сюрприз от предыдущего владельца»
«Держу в руках книги 390-летней давности, и это убеждает меня в том, что прошлое уходит, а красота и знания продолжают жить»
«Этот медведь почти что мой ровесник! Его подарил агент по недвижимости, который помог моим родителям найти наш дом»
«При уборке офиса обнаружил в картотеке два iPod shuffle 2009 года выпуска. Запечатанные, по 1 Гб каждый»
«Нашла в комоде чек 1879 года на $ 105, доставшийся мне в наследство от деда»
Этот супермаркет находится в здании старого банка
«Папа подарил мне кольцо, которое передал ему его отец. Оно переделано из обручального кольца, которое когда-то принадлежало его матери»
«Нашла сегодня окаменелость»
«Эти ножницы для вышивания принадлежали моей бабушке и даже, возможно, ее матери»
«Рождественский кактус моей бабули. Ей 98 лет, и кактус принадлежал еще ее матери»
«Парни скидывают с крыши школы, где учатся мои дети, все мячи, которые когда-то на ней застряли»
А у вас сохранились вещи, принадлежавшие когда-то давно вам или вашим старшим родственникам?