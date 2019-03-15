20+ человек, которым повезет в любви, но попозже

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В холостой жизни есть свои положительные стороны: меньше хлопот с покупками и уборкой. Можно порадовать себя обновкой или выбраться поужинать вне дома, не подстраиваясь под график партнера и его вкусы. Но в то же время жить без пары бывает трудно: кому-то скучно, кому-то страшно спать одному или друг может найти себе любимого человека и не с кем будет провести досуг.

У AdMe.ru нет сомнений, что каждый встретит свою любовь, просто герои нашей подборки сделают это немного позже.

Стекло, бумага и разбитые сердца. Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург

Когда заранее настроен на поражение

«Эта секция в супермаркете просто создана для меня»

«Блюда для одного. История моей жизни».

Главное, чтобы никто в такой момент не ляпнул: «А часики-то тикают»

Орден почетного обитателя френдзоны

Когда покупаешь что-то милое для себя и ни для кого больше

Быть третьей лишней — так себе удовольствие

Пауза, которую оценят опытные театралы

Когда был уверен, что у вас больше чем дружба... но нет

«Парень на заднем плане — это я в тот момент, когда анализирую свою одинокую жизнь при виде красивой пары»

Примерно так ощущается френдзона

Когда нечаянно поторопил события

Если живешь один, волен ужинать где хочешь и когда хочешь, и это бесценно

Нашел неоспоримое преимущество своего положения

Поход за покупками, когда живешь одна и не нужно ни для кого больше готовить

А потом говорят, что женщины планируют свадьбу на первом свидании

Когда друзья убеждены, что брать тебя везде с собой — отличная идея

«Расстался с девушкой, узнав, что она изменила мне. Она уверяла, что я не смогу даже еду себе приготовить без нее. И вот мое первое блюдо»

В одиночестве есть определенный дискомфорт

Но есть и плюсы — например чистота, порядок и минимализм

А вот сейчас обидно было

Когда дама не предупредила, что у нее есть муж

Букет невесты? Как-нибудь в другой раз

Кого из героев статьи вам хочется похлопать по плечу в знак поддержки?