20+ человек, которым повезет в любви, но попозже
В холостой жизни есть свои положительные стороны: меньше хлопот с покупками и уборкой. Можно порадовать себя обновкой или выбраться поужинать вне дома, не подстраиваясь под график партнера и его вкусы. Но в то же время жить без пары бывает трудно: кому-то скучно, кому-то страшно спать одному или друг может найти себе любимого человека и не с кем будет провести досуг.
У AdMe.ru нет сомнений, что каждый встретит свою любовь, просто герои нашей подборки сделают это немного позже.
Стекло, бумага и разбитые сердца. Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Когда заранее настроен на поражение
«Эта секция в супермаркете просто создана для меня»
«Блюда для одного. История моей жизни».
Главное, чтобы никто в такой момент не ляпнул: «А часики-то тикают»
Орден почетного обитателя френдзоны
Когда покупаешь что-то милое для себя и ни для кого больше
Быть третьей лишней — так себе удовольствие
Пауза, которую оценят опытные театралы
Когда был уверен, что у вас больше чем дружба... но нет
«Парень на заднем плане — это я в тот момент, когда анализирую свою одинокую жизнь при виде красивой пары»
Примерно так ощущается френдзона
Когда нечаянно поторопил события
Если живешь один, волен ужинать где хочешь и когда хочешь, и это бесценно
Нашел неоспоримое преимущество своего положения
Поход за покупками, когда живешь одна и не нужно ни для кого больше готовить
А потом говорят, что женщины планируют свадьбу на первом свидании
Когда друзья убеждены, что брать тебя везде с собой — отличная идея
«Расстался с девушкой, узнав, что она изменила мне. Она уверяла, что я не смогу даже еду себе приготовить без нее. И вот мое первое блюдо»
В одиночестве есть определенный дискомфорт
Но есть и плюсы — например чистота, порядок и минимализм
А вот сейчас обидно было
Когда дама не предупредила, что у нее есть муж
Букет невесты? Как-нибудь в другой раз
Кого из героев статьи вам хочется похлопать по плечу в знак поддержки?
Фото на превью xennw / reddit