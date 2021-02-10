20 пользователей сети, которые точно знают, что связали свою жизнь с подходящим человеком

Поэты и философы, психологи и художники, ученые и обычные люди уже не одно столетие бьются над вопросом, что такое любовь. Почему нам хорошо рядом с одними и совсем не нравится быть с другими? Как мы выбираем друг друга? И наконец, как понять, что с этим человеком ты будешь счастлив всегда?

Нам в AdMe.ru кажется, что в мире все же есть люди, которые разгадали эту загадку, по крайней мере для себя. Ведь они точно счастливы. Вот они, герои этой статьи.

«Мы с моей девушкой обменялись на Рождество практически идентичными подарками»

Главное — встретить человека, который поддержит во всем

«Муж придумал Пятницу живых цветов и уже почти 6 лет каждую неделю дарит мне букеты в этот день. Но вчера ему прооперировали руку»

«И вот что я нашла на доске: „Я не могу никуда поехать, так что вот такая у нас Букетная Пятница (послеоперационная версия). Я люблю тебя до бесконечности плюс еще 3 дня“. Ему было неудобно писать, потому что оперировали его ведущую руку. И знаете, это лучший букет, который он мне дарил за все время».

Когда любишь, благодарить хочется за каждую минуту, проведенную вместе

«Этот красавчик — мой дедушка. Ему уже за 90, и он невероятно счастлив со своей „девушкой“»

«Мой муж не фанат Гарри Поттера. Но он купил мне 3D-пазл с Хогвартсом и собирал его вместе со мной во время просмотра всех восьми фильмов»

Даже неисправимые романтики бывают практичными

Году так в 2003-м был у меня начальник Коля. Обстановка на работе сложилась демократичная, и забегали к нам на чай друзья-приятели, которые с нами не работали. Среди них была Маша. И вот Коля на эту Машу запал и начал ухаживать, знаки внимания оказывать. Потом стали они встречаться. И по окончании первого месяца их немеркнущей любви Коля решил сделать своей девушке серьезный подарок и купил микроволновку. Нам он объяснил свой выбор так: «Чтобы она поняла, что я человек серьезный, с планами».

Через пару дней Маша забегала к нам на чай. Коли не было, и они точили лясы с девочкой-менеджером. И я слышу: «Знаешь, Оль, он мне все уши прожужжал тем, как я буду удивлена и поражена. Я ждала чего угодно. Сертификат на прыжок с парашютом, свидание на крыше, поездку в дом отдыха на выходные. Даже подумала, не кольцо ли он прикупил. А потом гляжу — он микроволновку тащит. Он бы еще унитаз додумался мне поменять». До сих пор женаты, трое детей. © vovkinsyn / Pikabu

«Жена сегодня сказала, что моя борода хорошо выглядит. Она видит ее каждый день с 1972 года»

Фикус — это тоже цветочек. Просто в горшке

Мне парень фикус подарил на годовщину нашего знакомства. А я намекала, что цветочек хочу. Чуть не расплакалась тогда. И вот ничего из цветов больше дома не приживается, а фикус этот стоит уже 13 лет у нас. Тотемное дерево семьи. © steklyanka / Pikabu

«У моей девушки были нездоровые отношения с ее бывшим. Когда она ушла от него, он разбил всю ее коллекцию из 26 фарфоровых кукол»

«На Рождество я подарил ей новую. Люблю ее».

Иногда стоит сбежать с собственной свадьбы, чтобы стать счастливой

Я сбежала со своей собственной свадьбы. Не то чтобы я ее не хотела, но, когда мы с будущим мужем и 50 приглашенными родственниками стояли на ступенях загса, ждали своей очереди, я увидела, что в нашу сторону бежит парень, которого узнала сразу. Моя первая любовь. Встречались, но расстались, потому что он не был готов заводить семью. И вот спустя 5 лет он добегает до ступенек, становится на колено и кричит: «Я люблю тебя, выходи за меня!» Я обомлела на минуту, сорвалась и побежала к нему. Гости в шоке, свадьба испорчена, никто ничего не понял. Зато мы самые счастливые люди на свете, позже подали заявление в загс. Ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer

«У меня никогда не было отношений, которые длились бы больше двух месяцев. В свои почти 40 я думал, что так и не встречу ту единственную»

«Но я ошибся. В прошлую пятницу я сделал ей предложение, и она сказала „да“! Никогда не теряйте надежды».

Твит, которому хочется поставить как минимум 100 лайков

«Все началось, когда мы оба оплакивали разрыв прошлых отношений. Мы говорили, слушали, становились лучше. Уже 2 года мы безумно любим друг друга»

Тот случай, когда расстояние совсем не помеха

Было мне 17 лет, поехала с мамой в Египет. Классика жанра: очаровал меня египтянин, мое недельное увлечение... Приехала домой, общались по скайпу: «Люблю, люблю, трамвай куплю». Я на эмоциях начала учить арабский, научилась письму, чтению, а позже и заговорила. Следующей весной он приехал в мой город с друзьями погулять, осенью я поехала уже одна туда к нему. Перевелась в их универ, нашла работу. Он сделал предложение. Мы счастливы, а ведь никто не верил в нас. © Подслушано / Ideer

«Впервые за несколько месяцев я решила пойти на тренировку. Встала в 6 утра, а мой муж уже приготовил завтрак и кофе, прибрал на кухне и выгулял собаку»

«А этот маленький обогреватель он поставил в ванной, чтобы было тепло, когда я выйду из душа».

Так выглядит забота о человеке, которого любишь всем сердцем

«Мы женаты уже 27 лет. На годовщину оба купили друг другу открытки с сердечками»

Если вы не знаете, как строить отношения с интровертом, то учитесь

Я интроверт. От людей часто устаю, и мне нужно время, чтобы побыть одному. Начал встречаться с девушкой. Через какое-то время стали жить вместе в однокомнатной квартире (пока финансы большую не позволяют). Как-то пришел домой, а там сюрприз: девушка несколько дней делала из кладовой уютную комнатушку, чтобы я мог побыть один какое-то время, даже когда она дома. Кажется, скоро женюсь. © Подслушано / Ideer

«После трех лет отношений на расстоянии я наконец сказал „хватит“ и полетел к девушке, которую люблю»