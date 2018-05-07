20 человек, которым порой в голову приходят просто сумасшедшие теории
Таланты бывают очень разные: кто-то гениально решает кроссворды, кто-то потрясающе вышивает крестиком, а есть люди, чей мозг создает просто сумасшедшие теории, которые так же гениальны, как и безумны.
AdMe.ru собрал для вас 20 сумасшедших теорий от людей, чьей фантазии и наблюдательности можно только позавидовать.
Каждый социофоб — в душе обыкновенный Гринч
Ужасная правда о свинке Пеппе анфас
«Каспер — доброе привидение» — это на самом деле страшная сказка о том, как родители Богатенького Риччи убили его ради выплаты по страховке
«Представляю вашему вниманию теорию о том, что ради одного кадра в фильме „Операция „Валькирия““ (5:12) Том Круз надел искусственную задницу. Доказательство»
Все мы живем по законам дикой природы
А вы замечали, что у каждого рэпера почему-то обязательно есть оранжевая вязаная шапочка бини?
Только дети умеют видеть всю картинку целиком
И понимать все намного глубже взрослых
Железный контраргумент для сторонников теории плоской Земли
«Если бы Земля была плоская, то коты бы уже давно все с нее сбросили».
Если достаточно старательно лениться, есть шанс стать высшим воином
И так каждый раз
«В начале каждого фильма-катастрофы есть ученый, которого все игнорируют».
Кажется, в основе каждого любимого детского мультика скрывается чудовищное тайное послание
Все, что нам остается, — это слепо верить календарю
Когда вместо того, чтобы спать, ты полночи думаешь о какой-то немыслимой фигне
Безымянные герои человечества
Британские ученые разгадали причину неудач шотландской разведки
Когда актерское амплуа — один жирный спойлер с первых секунд
Родственные связи звезд, о которых вы и не догадывались
Главное, чтобы процессор не тормозил
«Даже не пытайтесь меня убедить, что певец Джо Джонс — на самом деле не Мизинец-младший, который собирается жениться на Софи Тернер, только чтобы получить Винтерфелл»
А вам приходили в голову подобные гениальные и абсурдные теории?
Фото на превью iluvbutts247/twitter, rottentomatoes