20 человек, которым перебежала дорогу черная кошка
В жизни каждого из нас случаются провалы. Столкнувшись с ними, одни люди расстраиваются и не хотят говорить о своих неудачах, другие могут посмеяться над проблемами и даже публикуют в интернете фотографии с ситуациями, в которых им не повезло.
Нам в AdMe.ru импонирует второй, более оптимистичный подход. Поэтому мы не против посмотреть снимки, которые в очередной раз напоминают: у каждого бывают неудачные дни.
1. «10 лет собирал пазл из 18 000 деталей и обнаружил, что одной не хватает»
2. «Гордилась тем, что удалось упаковать все свои платья в коробку. Но потом обнаружила, что вынести их из ванной не так-то просто»
3. «Я думала, что это серебряная оберточная бумага»
4. «Сижу здесь больше часа в ожидании собеседования»
5. Когда не обратил внимание на вкус масла и кексы получились с чесноком
6. «Заказал суши»
7. «Сначала сложила карты, а потом упала»
8. «Мой парень решил постирать подушку»
9. Кто-то потерял лодку на дороге
10. «Сбылся мой худший ночной кошмар: на меня упал паук, пока я спал»
11. Что ж, это не соевый соус, а экстракт ванили
12. Не роняйте растение, которое поливаете, в раковину
13. «Только зашел в офис, и моя обувь решила взять выходной»
14. «Хотел приготовить тако с фасолью. Открыл банки и нашел в них всего 5 бобов»
15. Горячая свежая лазанья
16. «Мой сосед постирал наушники»
17. «Я просто хотел покататься на велосипеде»
18. «Думала, что покупаю оберточную бумагу. Оказалось, что это пушка для конфетти. Теперь у меня беспорядок и нет оберточной бумаги»
19. «Получил паспорт 13 марта 2021 года. Через 4 дня постирал его. Никогда еще так быстро не терял $ 205»
20. «Вот почему я никогда не прошу мужа помыть посуду. Это была моя единственная сковорода»
Может быть, у вас есть фото, которые дополнят эту подборку?
Фото на превью talazzzz / Reddit
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