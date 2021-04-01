20 человек, которым перебежала дорогу черная кошка

В жизни каждого из нас случаются провалы. Столкнувшись с ними, одни люди расстраиваются и не хотят говорить о своих неудачах, другие могут посмеяться над проблемами и даже публикуют в интернете фотографии с ситуациями, в которых им не повезло.

Нам в AdMe.ru импонирует второй, более оптимистичный подход. Поэтому мы не против посмотреть снимки, которые в очередной раз напоминают: у каждого бывают неудачные дни.

1. «10 лет собирал пазл из 18 000 деталей и обнаружил, что одной не хватает»

2. «Гордилась тем, что удалось упаковать все свои платья в коробку. Но потом обнаружила, что вынести их из ванной не так-то просто»

3. «Я думала, что это серебряная оберточная бумага»

4. «Сижу здесь больше часа в ожидании собеседования»

5. Когда не обратил внимание на вкус масла и кексы получились с чесноком

6. «Заказал суши»

7. «Сначала сложила карты, а потом упала»

8. «Мой парень решил постирать подушку»

9. Кто-то потерял лодку на дороге

10. «Сбылся мой худший ночной кошмар: на меня упал паук, пока я спал»

11. Что ж, это не соевый соус, а экстракт ванили

12. Не роняйте растение, которое поливаете, в раковину

13. «Только зашел в офис, и моя обувь решила взять выходной»

14. «Хотел приготовить тако с фасолью. Открыл банки и нашел в них всего 5 бобов»

15. Горячая свежая лазанья

16. «Мой сосед постирал наушники»

17. «Я просто хотел покататься на велосипеде»

18. «Думала, что покупаю оберточную бумагу. Оказалось, что это пушка для конфетти. Теперь у меня беспорядок и нет оберточной бумаги»

19. «Получил паспорт 13 марта 2021 года. Через 4 дня постирал его. Никогда еще так быстро не терял $ 205»

20. «Вот почему я никогда не прошу мужа помыть посуду. Это была моя единственная сковорода»