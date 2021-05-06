20+ человек, которым оттереть даже вековую грязь — раз плюнуть
Для некоторых уборка — это своего рода медитация. Она позволяет отвлечься от насущных проблем, избавиться от негативных мыслей и сконцентрироваться на процессе наведения порядка. Таких людей хлебом не корми — дай что-нибудь помыть, потереть и разложить по своим местам.
Мы в AdMe.ru с некоторой завистью смотрим на результаты работы людей, способных справиться даже с запущенным бардаком и отдраить те вещи, которые многие предпочли бы выбросить.
Долгие годы игры в тетрис не прошли даром
«Кажется, после такого рыночная цена моего дома немного подросла»
«Результат сегодняшнего труда»
«Наконец-то сделала генеральную уборку ванной в нашей университетской квартире»
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Вау! Где ты была в мои студенческие годы? Мои соседи были ужасными неряхами. © johnlockian / Reddit
«Почистил клавиатуру впервые за 13 лет»
Кто же знал, что здесь прячется такая красота!
«Я даже и не думал, что мой новый дом белоснежного цвета»
Чувак, как ты это сделал?
«Для этого нужны всего лишь маникюрная щеточка, губка, мыльная вода и средство для чистки шин».
«Сегодня отмывал беговую дорожку»
«Отполировал дверную ручку»
«Отполировала шейкер, сделанный в середине прошлого века. Пришлось даже штаны надеть, чтобы сделать фото после»
Раз, два, и готово!
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Будто кроссовки почистили зубной нитью. © RCrl / Reddit
«При очистке этой ванны было пролито много пота, а также потрачены горы меламиновых губок и литры средства для удаления известкового налета и ржавчины»
Терпение и труд превратят старую фляжку в новую
Купить новые дорогие колонки или потратить немного времени и почистить те, что годами стояли в отцовском гараже? Ответ очевиден
«Наконец-то закончились экзамены и я смогла убраться в игровой комнате»
«Моя любимая чайная ложечка до и после мытья»
«Почистил ботинки после того, как провел 10 дней на природе»
«Отмыл сковородку, которую еще в моем детстве мы брали с собой в походы для готовки на костре»
«Я так горжусь своими навыками полировки»
«Уверен, что предыдущие квартиросъемщики ни разу не чистили духовку»
«Нанес слой пищевой соды, смешанной с водой. Оставил на пару часов, побрызгал уксусом и долго тер губкой».
Если вы хотите, чтобы люстра была идеально чистой, нужно снять каждую деталь и помыть ее вручную
«Отполировала медную вазу с барахолки. Подарю маме вместе с красивым букетом сушеных цветов»
«Купила эти шкатулки для безделушек в секонд-хенде. Почистила, и теперь не стыдно хранить в них свои украшения»
А какие отношения с уборкой у вас? Наведение порядка для вас — это возможность побыть наедине с собой или настоящая пытка?