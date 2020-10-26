20 человек, которым окружающая действительность подкинула кое-что феерическое

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В отличие от искусства, сама природа не диктует, как ее созерцать. У реальных пейзажей нет рамок, которые бы их ограничивали, или особых художественных средств, направленных на усиление восприятия. Тем не менее созерцание природы может принести не меньшее эстетическое наслаждение, чем поход в музей.

Нас в AdMe.ru на несколько минут заворожил каждый из 20 снимков в нашей подборке. Мы уверены, что люди, которым удалось запечатлеть эти моменты, заслуживают не меньшего почитания, чем настоящие художники.

«Я метеоролог, но понятия не имею, как образовалось это облако»

«Я встретил рассвет на озере Боумен и был потрясен яркостью камней в прибрежной зоне. Недавно я узнал, что их цвета настолько разнообразны из-за различного содержания железа»

Кажется, половина неба не прогрузилась

Когда 2 сезона не могут решить, кто главный

Облачная утка над Софией (Болгария)

«Кажется, будто эта радуга берет начало в дереве, которое уже сменило листву на осеннюю»

«Лучшее фото, которое я сделал в своей жизни»

«Мечта сбылась: мой личный клочок земли»

У тени самолета появился радужный ореол

Этот эффект называется «Брокенский призрак». Он возникает, когда солнце находится за объектом и проецирует его тень на туман или облака. Часто сопровождается светящимися радужными кольцами.

Так выглядит место встречи пресной и соленой воды

Это не лунные кратеры, а невероятный пейзаж в Исландии

Эту гигантскую корягу выбросило на берег в Вашингтоне

Вымеобразные облака над заброшенным домом накануне шторма

Соляная скала в Иране

«Этот мираж называют „Омега-Солнце“. Его вызывает сильный перепад температур над поверхностью Средиземного моря»

«Сегодня на прогулке я обнаружил эти согнутые деревья»

У меня есть путеводитель, где рассказано об этих деревьях и их странной неестественной форме. В книге утверждается, что коренные американцы сгибали саженцы, чтобы использовать их в качестве указателей для обозначения источников и троп. © Jeffdrafttech / Reddit

Место, где пустыня Намиб встречается с океаном

Кажется, эта пещера жалуется

«Радуга появилась будто специально, чтобы прорекламировать магазинчик под ней»

Так выглядит гейзер прямо перед тем, как взорваться