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20 человек, которым окружающая действительность подкинула кое-что феерическое

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В отличие от искусства, сама природа не диктует, как ее созерцать. У реальных пейзажей нет рамок, которые бы их ограничивали, или особых художественных средств, направленных на усиление восприятия. Тем не менее созерцание природы может принести не меньшее эстетическое наслаждение, чем поход в музей.

Нас в AdMe.ru на несколько минут заворожил каждый из 20 снимков в нашей подборке. Мы уверены, что люди, которым удалось запечатлеть эти моменты, заслуживают не меньшего почитания, чем настоящие художники.

«Я метеоролог, но понятия не имею, как образовалось это облако»

© samir31dz / Imgur, © GiftedGoldfish / Imgur

«Я встретил рассвет на озере Боумен и был потрясен яркостью камней в прибрежной зоне. Недавно я узнал, что их цвета настолько разнообразны из-за различного содержания железа»

Кажется, половина неба не прогрузилась

© TortillaDePantalones / Reddit

Когда 2 сезона не могут решить, кто главный

Облачная утка над Софией (Болгария)

© akvarista11 / Reddit

«Кажется, будто эта радуга берет начало в дереве, которое уже сменило листву на осеннюю»

© Myomyw / Reddit

«Лучшее фото, которое я сделал в своей жизни»

© iLyonJG / Reddit

«Мечта сбылась: мой личный клочок земли»

© gwennj / Reddit

У тени самолета появился радужный ореол

© Tarzan___ / Reddit

Этот эффект называется «Брокенский призрак». Он возникает, когда солнце находится за объектом и проецирует его тень на туман или облака. Часто сопровождается светящимися радужными кольцами.

Так выглядит место встречи пресной и соленой воды

Это не лунные кратеры, а невероятный пейзаж в Исландии

Эту гигантскую корягу выбросило на берег в Вашингтоне

© zuzuofthewolves / Reddit

Вымеобразные облака над заброшенным домом накануне шторма

Соляная скала в Иране

© The Divine Moon / Facebook, © The Divine Moon / Facebook

«Этот мираж называют „Омега-Солнце“. Его вызывает сильный перепад температур над поверхностью Средиземного моря»

«Сегодня на прогулке я обнаружил эти согнутые деревья»

© floydical / Reddit
  • У меня есть путеводитель, где рассказано об этих деревьях и их странной неестественной форме. В книге утверждается, что коренные американцы сгибали саженцы, чтобы использовать их в качестве указателей для обозначения источников и троп. © Jeffdrafttech / Reddit

Место, где пустыня Намиб встречается с океаном

© NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, U.S./Japan ASTER Science Team / WikiMedia Commons

Кажется, эта пещера жалуется

© exoduscv / Reddit

«Радуга появилась будто специально, чтобы прорекламировать магазинчик под ней»

© Fragglepusss / Reddit

Так выглядит гейзер прямо перед тем, как взорваться

© DreamLanding_RL / Reddit

Когда природа завораживает вас настолько, что хочется срочно достать телефон? Поделитесь с нами такими фото.

Фото на превью Tarzan___ / Reddit
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