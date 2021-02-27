20+ человек, которым однажды такое приснилось, что хоть стой, хоть падай

Каждому из нас хоть раз да снился такой сон, после которого (даже самых критически мыслящих из нас) так и подмывало в полудреме заглянуть в онлайн-сонник. А там черным по белому написано: приснился мед — к удаче и счастью, пожар или падение — к беде. Но что делать, когда во сне видится такое, что не способен разъяснить ни один толкователь снов? Поделиться увиденным в социальных сетях, конечно же.