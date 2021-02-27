20+ человек, которым однажды такое приснилось, что хоть стой, хоть падай
Каждому из нас хоть раз да снился такой сон, после которого (даже самых критически мыслящих из нас) так и подмывало в полудреме заглянуть в онлайн-сонник. А там черным по белому написано: приснился мед — к удаче и счастью, пожар или падение — к беде. Но что делать, когда во сне видится такое, что не способен разъяснить ни один толкователь снов? Поделиться увиденным в социальных сетях, конечно же.
Именно так и поступили 20+ героев нашей сегодняшней подборки. Мы в AdMe.ru читали их истории с большущим ведерком попкорна в руках, теперь настал ваш черед.
- Один раз нужно было починить смывной бачок — протекал немного. В общем, промучился целый вечер, но так его и не отрегулировал. Психанул и забросил это дело. Ночью приснился сон про то, как я подхожу к бачку, нажимаю кнопку «Вернуть к заводским настройкам», и все — течь устранена. Проснулся, бегом к унитазу. Снимаю крышку и ищу ту самую кнопку. Только через полчаса понял, что это был всего лишь сон. © «Подслушано» / Vk
- Случилось 3 дня назад, но до сих пор как-то не по себе. Приснилась бывшая. Мы с ней лет 10 назад разошлись, вместе жили, но женаты не были. Сейчас у нее муж, дети. И я в браке. Так вот, снится мне, что мы гуляем, обнимаемся, общаемся, и тут она, глядя в глаза, говорит: «Почему ты не сделал мне предложение? Женись на мне!» Мне что-то так страшно стало, что жена узнает (я ж не в курсе, что сон смотрю). Говорю, мол, уже поздно, я женат. И тут просыпаюсь. Вижу жену, сидящую за компьютером и ехидно с претензией выдающую фразу: «Тут во „ВКонтакте“ тебе баба какая-то написала, что было бы неплохо посидеть, кофе попить. Ничего не хочешь объяснить?» Меня чуть инфаркт не хватил! Года 3 не писала ничего. Что это было? © nemoder777 / Pikabu
- Как-то раз мне приснился сон, в котором мы с Морганом Фрименом спорили о том, жив он еще или нет. © Scoobydooby8 / Reddit
- Вчера снился хороший сон. Дескать, я заказал и съел в ресторане целого лобстера. Когда проснулся, понял, что это был отличный сон — я заказал и съел лобстера за 10 тысяч лишь во сне. © Mircenall / Pikabu
- Как-то раз приснилось, что парень, по которому сохло пол-офиса, прижался ко мне сзади в очереди в столовой и от него шел такой офигенный жар! Оказалось, я во сне случайно подкатилась к раскаленной батарее. © «Подслушано» / Vk
- Мне приснилось, что я Человек-паук и что я пытаюсь остановить плохих парней. Все шло хорошо, пока они не загнали меня в угол. Я пытался дать отпор, но не мог пошевелить ногой. Я начал звать на помощь (и почему-то делал это так, как это обычно делает мой младший брат, то есть очень забавно, но действенно). В конце концов я проснулся и заметил, что моя нога, которой я пытался обороняться во сне, просто придавлена моей второй ногой. © hawffield / Reddit
- Шел второй месяц службы в армии. Обычный отбой. Вижу сон, будто я дома и меня насильно забрали в армию. На душе тяжело, и вообще идите все к черту. В этот момент я просыпаюсь и понимаю, что это всего лишь сон. И сразу такое облегчение... С улыбкой лежу и думаю, мол, приснится же такое! А сразу после этого слышу команду: «Рота, подъем!» И уже на взлетке мозг просыпается и такой: «Блин, еще же 10 месяцев служить...» В этот день я ни с кем не общался, к вечеру только отпустило. © neuspokoyus / Pikabu
- Я был на карибском пляже со своей сестрой, и ее похитила группа Шреков. Я не шучу, это меня дико травмировало. Мне было лет 5, когда мне это приснилось. А еще я помню, что в том сне 2 Шрека меня держали, в то время как остальные уводили мою сестру. © yabboi_ / Reddit
- У меня в квартире живет кошка. К моменту, когда ей исполнилось полгода, я устал от ее отвратительного поведения и отдал ее отцу в частный дом, чтобы жила на улице. 2 недели меня мучила совесть, и в итоге кошка явилась ко мне во сне, где человеческим голосом жаловалась мне на холод и дождь, а я пытался убедить ее, что ей там должно быть лучше. На следующий день забрал ее обратно. Поведение кошки резко улучшилось, и в наших отношениях теперь абсолютное взаимопонимание. © «Подслушано» / Vk
- Я иногда разговариваю во сне, чем весьма забавляю мужа. Но сегодня он просто выпал в осадок. Из рассказа мужа: «Ты ночью сегодня меня растолкала, я глаза открываю, а ты сидишь и на меня смотришь. Я спросил, что случилось, ты чуть наклонилась, посмотрела мне в лицо и такая: „А, это ты“, засмеялась, легла на подушку и глаза закрыла, спишь. Я еще спросил, что случилось, — ноль реакции». Ужас просто, я этого не помню. © LampaTrampa / Pikabu
- Прошлой ночью мне приснилось, что мы с братом каким-то образом очутились посреди океана, и кругом ни намека на сушу. Мимо нас проплывал корабль, мы поднялись на него, но, к сожалению, это был не простой корабль. Это был рабовладельческий корабль, которым управляли Маппеты, и мы оказались у них в плену. У нас не оставалось выбора, кроме как сбежать с корабля, и в конце концов нам это удалось. © Drillix08 / Reddit
- Недавно руки чесались позвонить бывшему. И тут, когда я уже почти решилась, мне приснилось, что я звоню ему и он сообщает, что женился. И рассказывает, какая я плохая и как он рад, что от меня избавился. Поняла, что лучше не звонить. Сегодня узнала, что он реально женился! Чтобы проверить, вещий ли сон, все-таки позвоню... © «Подслушано» / Vk
- Просыпаюсь по будильнику, встаю с кровати, делаю свои утренние процедуры, одеваюсь и еду на работу. Отпахав целый день, опять просыпаюсь в своей кровати. Оказывается, мне все это приснилось и нужно опять собираться на работу. © papazov1 / Pikabu
- Самые безумные кошмары снились мне во время беременности. В самом памятном из них я рожала в какой-то большущей комнате. Я рожала одного младенца за другим, и мне при этом помогали 20 медсестер, которые просто складывали детей в углу комнаты. Там была гора новорожденных, которые просто лежали друг на друге. Ко мне были присоединены какие-то трубки, ведущие к столу с насосами. Медсестры по очереди помогали мне рожать и складывать младенцев. Это было лет 10 назад, но я до сих пор не могу перестать об этом думать. Я вообще часто вижу такие красочные сны, у меня тонна подобных историй. © katmckee2020 / Reddit
- Неоднократно читала о людях, которые записывают фразы из своих снов. Сегодня и мне впервые что-то такое снилось и я в полудреме сделала запись, будучи уверенной (в контексте сна), что мысль-то стоящая. Утром открываю заметки на телефоне и вижу запись: «Причина аллергии — зависть». Кажется, в этом что-то есть. © «Подслушано» / Vk
- Сегодня мне приснилось, что я должен идти в школу, а я ни черта не прочитал литературу из списка на лето, по которой надо было писать сочинение. И все настолько правдиво, что я был уверен в том, что я школьник, и никак иначе. Проснулся в холодном поту и осознаю, что я — взрослый: у меня ипотека, беременная жена, коммуналка, налоги, мастерская. Я про себя: «Слава богу!» — и дальше спать. Легко отделался. © Babakin / Pikabu
- Моему коту часто снятся кошмары, наверное, из-за тяжелого уличного детства. Сворачивается, тяжело дышит и поскуливает, а потом ходит долго мрачный, не мурлычет, как обычно. Но я однажды нашла способ: целую в лоб и даю ему мизинец, он грызет и лижет его во сне, а потом сразу успокаивается и переворачивается на спинку — досыпать. © «Подслушано» / Vk
Снилось ли вам в последнее время что-то, чему самое место в этой подборке?
Фото на превью nemoder777 / Pikabu
Поделиться этой статьёй