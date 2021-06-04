20 человек, которым точно черная кошка дорогу перебежала. А иначе за что им все эти муки?

«Закон подлости никто не отменял» — это первое, что приходит в голову, когда день идет наперекосяк. Особенно обидно, когда неудачи начинаются с самого утра. Первая реакция на произошедшее — злость, вторая — принятие, а третья — желание рассказать в шутливой форме друзьям о злоключениях. Но некоторые люди идут дальше: они запечатлевают свои неудачные моменты.

Мы в AdMe.ru по себе знаем, как может быть неприятно, когда все идет не так, как надо. Однако мы всем сердцем верим в то, что после такой вот черной полосы обязательно придет белая.

«Никогда не ложитесь спать, обмазавшись гелем от прыщей. Теперь у меня дизайнерская наволочка от IKEA»

«Мы пошли раскладывать детский диван-кровать в первую ночь отпуска, как вдруг услышали хруст»

«Это упал iPhone сына. Он провалился между подушками и зацепился за петли каркаса кровати».

«Я купил арбуз, чтобы отпраздновать приход жары, но вдруг в Канаду вернулась зима»

«Я приготовил себе кофе в полусонном состоянии»

«Я просто решила накраситься в машине. Теперь чувствую себя последней тупицей»

«Я был уверен, что поступаю умно, когда выбрал самый большой сэндвич на прилавке. В итоге внутри оказался один хлеб»

«Просто хотел взять солонку»

«Вчера было 24 градуса тепла, поэтому на работу я пошел в шортах. А сегодня, после ночной смены, меня ждала такая погода»

«После 13-часового рабочего дня со мной случилось это»

«Мои ножницы не справились с бутылкой»

«Ну и ладно! Не очень-то и хотелось мне тортика...»

«Сейчас 3 часа ночи. Все спят, а я уже полчаса пытаюсь выбраться из своей комнаты»

«Моя газировка взорвалась прямо в морозилке»

«А я думаю, с чего это блины так странно пахнут?»

«Молотая корица». «Приправа для тако».

«Моя мама как раз заканчивала уборку на кухне, когда выронила пакет с семенами чиа на пол»

«Косил газон, и газонокосилка зажевала камень, которым потом выстрелила в мою входную дверь»

«Я думаю, настало время заменить перечницу»

«Я уронила кастрюлю на плиту у родителей, пока убирала посуду»

«Моей 7-летней дочери удалось сломать кубик Lego»

«Мой муж просто хотел поесть крекеров с сыром»