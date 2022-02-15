20+ человек, которым не хватало для счастья сущего пустяка. И они напечатали его себе на 3D-принтере

3D-печать навсегда изменила медицину, архитектуру, искусство и другие сферы жизни. Но долгое время эта технология была слишком дорогой и ею пользовались только профессионалы. Сейчас же купить популярнейший на Amazon 3D-принтер можно за $ 189. Это позволило многим людям напечатать что-то свое с помощью этой машины.

Такой возможностью воспользовались герои статьи от AdMe.ru.

1. «Я сделал эти шипы, чтобы люди, которые „просто хотят помочь“, не делали этого без моего согласия»

Задумался о том, почему у инвалидных колясок нет съемных ручек. Это достаточно распространенная проблема. © Dh873 / Reddit

2. В Нидерландах можно увидеть напечатанные на 3D-принтере скамейки из переработанного пластика

3. «Жена и дети продолжали воровать мое зарядное устройство. Нашел выход»

4. «Каждый раз, когда я покупаю новый пластик для 3D-принтера, я печатаю мопса в качестве теста»

5. «Считаю, что у меня дизайнерский талант»

6. «Напечатал подставку для всех моих пультов»

7. «Вот Мак со своим рогом единорога»

8. «Я сделал поясную кобуру для яиц»

Позже мужчина добавил еще защелку. Теперь он может быть уверенным в том, что яйцо не выпадет из кобуры даже при стойке на руках.

9. Держатель для ключей

10. Подставка для очков

«Понадобилось несколько сотен долларов для того, чтобы купить 3D-принтер, около 14 часов на изучение новой технологии, и вот теперь у меня есть это. Отныне я не буду просто оставлять очки на тумбочке, как неандерталец. Это однозначно стоило всех денег и усилий».

11. «Зарядка для ноутбука начала плохо держаться. Я нашел решение»

12. «Гибкий галстук, полностью напечатанный на 3D-принтере. Надеюсь, это поможет мне найти работу!»

Если вы хотите устроиться на работу, которая связана с дизайном и инженерным делом, и сами придумали этот галстук, то отлично! Если же нет, то вас просто посчитают чудаком. © Sam_the_Engineer / Reddit

13. «Сделал предохранитель для выключателя, а то мой кот постоянно выключал компьютер»

Теперь у вашего кота будет чем поиграть, пока он выключает компьютер. © daxdox / Reddit

14. «Маленький мусорный бак, который теперь есть на моем рабочем столе»

15. «Посмотрите, какой держатель для телефона придумала и напечатала моя 14-летняя дочь»

16. «Напечатал чехол для телефона на 3D-принтере»

17. Лампа в виде луны

18. «Давно хотел напечатать корпус для гитары. В восторге от результата»

19. «Я это сделал. Решил проблему Pringles — теперь доставать чипсы куда удобнее»

20. «Это покажется странным. Но сейчас я борюсь с раком толстой кишки, и я смоделировал и распечатал модель самой большой опухоли, которую мне удалили»

21. «3D-принтеры могут помочь изменить мир. Но вот как я использую 3D-принтер»

22. «Это именно то, что я планировал создать»