20+ человек, которым не до скуки с их нетривиальными именами и отчествами

Помнится, капитан Врунгель говорил: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Вероятно, поэтому некоторые родители, желая своим детям особенной судьбы, дают им нестандартные имена, а порою одаривают и диковинными отчествами. Жизнь людей, чьи паспортные данные сильно отличаются от привычных, действительно не бывает скучной, ведь они нередко попадают в нетривиальные ситуации.

Мы в AdMe.ru искренне считали, что в наше время Добрынь, Николетт и Милан сложно кого-то удивить своеобразными именами и отчествами. Но как же мы ошибались!

Мы одну даму, с которой по работе часто созванивались, называли Лариса Джемовна. Прошло время, звоню на какое-то предприятие, говорят, что у них теперь новый человек работает — Лариса Джимовна. А мы ее лет 8 Джемовной называли! Извиняюсь, а она смеется: "Да хоть Повидловна, все нормально!"© tat55 / Pikabu

У мужа на работе в строительной компании был филиппинец по имени Зая. Идут такие здоровые мужики-строители, и один другому говорит:

— Ну пока, Зая... © Наталья Зиновьева / AdMe

— Ну пока, Зая... © Наталья Зиновьева / AdMe Друг рассказывал. У его папаши отчество Леопольдович. В студенческие годы друзья в шутку называли его Леопёрдович. Вот как-то звонит ему домой приятель, а к телефону подходит отец папаши. Голоса у близких родственников, как известно, похожие, а по телефону вообще бывают неразличимы.

— Алло?

— Алло, привет, Леопёрдыч!

— Это не он...

— А кто?..

— Это сам Леопёрд! © RedneckRampage / Pikabu

В страховой компании приходится иметь дело с необычными именами, а еще чаще — с отчествами. Была клиентка с отчеством Орловна. Очень много отчеств связаны со словами «совет» и «пионер», но переплюнуло всех отчество Мероприятович. А однажды на улице мне попалось объявление о сдаче квартиры и о прописке, где фигурировала мадам с отчеством Генераловна. © «Подслушано» / Vk

— Ваши Ф. И. О.?

— Бровкина Дарья РА-ДИ-ЕВ-НА.

Все называют РадИевна, но вообще-то ударение на первую «А». Устала поправлять, особенно людей, с которыми говорю раз в жизни. Да, мой отец — 88-й элемент в периодической таблице. © Дарья Бровкина / «Яндекс.Кью»

— Бровкина Дарья РА-ДИ-ЕВ-НА. Все называют РадИевна, но вообще-то ударение на первую «А». Устала поправлять, особенно людей, с которыми говорю раз в жизни. Да, мой отец — 88-й элемент в периодической таблице. © Дарья Бровкина / «Яндекс.Кью» Меня зовут Констанция. И меня дичайше бесят люди, которые при знакомстве начинают шутить на тему 3 мушкетеров и Михаила Боярского. Самый излюбленный подкол — про д’Артаньяна. Ненавижу. © Констанция Резанцева / «Яндекс.Кью»

Есть у меня на работе сотрудник. Зовут Володя, и это полное имя. Все бы ничего, но каждый новый приходящий HR-менеджер (а их у нас немало сменилось) считает своим долгом исправить его имя во всех многочисленных документах на Владимир и после этого мне высказать, что внимательнее надо быть. И вот случилось у нас расширение штата, и приводит Володя своего брата. Тот мне паспорт протягивает, а там просто Жора. В общем, иногда даже обычное, на первый взгляд, имя может доставить немало хлопот. © KapelkaSolnca / Pikabu

Несколько лет назад работал я на Мальте. Был у меня один коллега — испанец доминиканского происхождения. Звали его Ленин Рамирез. Как-то за ужином рассказал он мне историю своего имени. Его мать слушала кубинское радио, по которому все время произносили это имя. Она понятия не имела, что на самом деле это фамилия, и не знала, кто вообще такой этот Ленин. Но ей так понравилось звучание, что она так сына и назвала. Так что знайте: в Барселоне живет простой доминиканский парень Ленин Рамирез. © aviatorch / Pikabu

Мужа зовут Добромир, это болгарское имя, а кратко — Добрый. В России не все понимают такое. Во-первых, потому что это прилагательное, во-вторых, им кажется, что либо я пропустила какое-то слово после «Добрый», либо я немного ку-ку. Другие считают это просто прозвищем, что напрягает, когда с тобой знакомится человек старше 35 лет. Несколько раз меня просили назвать реальное имя мужа, а я объясняла, что это как бы оно и есть.

У нас сына зовут Ян. Выбирали, чтобы и к отчеству подходило, и к фамилии. Ну и чтобы необычно. Необычность тоже не особо получилась: в нашем районе есть крупная организация «Ямашнефть», сокращенно ЯН, и только ленивый не пошутил, что мы сына в честь «Ямашнефти» назвали... На что я всегда отвечаю: «Да, вырастет — начальником там будет». © Татьяна Глущенко / AdMe

История, рассказанная моей бабушкой. Начало 80-х примерно, у женщины в станице родилась внучка. Собрались соседки (включая мою бабушку) и спрашивают:

— Как внучку-то назвали?

— И забыла.

— Как же так? Неужели такое имя редкое?

— А вот так и назвали — Изабыла!

Изабелла, как оказалось. © Marina Lukina / Facebook

— Как внучку-то назвали? — И забыла. — Как же так? Неужели такое имя редкое? — А вот так и назвали — Изабыла! Изабелла, как оказалось. © Marina Lukina / Facebook Маму зовут Лада. В Сербии не знают про славянскую богиню Ладу, поэтому часто спрашивают: «Твою маму назвали в честь машины?»

Анита — простое имя, часто встречающееся в Прибалтике, Польше, Германии и почему-то в Индии. Тяжело было в школе: Аня, Арина, Алина — как только не называли и одноклассники, и учителя. В консерватории возникла путаница при получении зачета — мне сказали, что такого имени не существует. Я ответила, мол, но как же так, вот оно, в паспорте. Как в той дурацкой песне: попа есть, а слова нет. А вот у моей младшей сестры в школе есть одноклассница, которую зовут Патрисия. Все вроде бы ничего, но отчество у девочки — Петровна, а фамилия Каланча. Каждый раз, когда с моим именем возникают проблемы, я говорю себе, что, будь я Патрисией Петровной Каланча, мне пришлось бы намного сложнее. © Анита Федорова / «Яндекс.Кью»

В жизни встречала Музу и Августа. Причем это не выпендреж родителей последнего поколения — люди были уже в возрасте. Август Николаевич — мой преподаватель. Опаздывая на лекцию, он шутил: «Вы, наверное, здесь уже клянете меня: „Ну где этот Август, сентябрь, октябрь?“» © Olga_S / AdMe

У дочери есть одноклассница Дельфина. Думали, родители дельфинов любят, но, как выяснилось из сочинения «Что значит мое имя», ее так назвали, потому что «мой папа работает в программе „Делфи“» (Delphi — система визуального создания программ). © SeverusSmith / Pikabu

У нас когда-то была соседка с отчеством Карлмарксовна. Работала школьным учителем. Дети смеялись, и это была драма ее жизни, потому что имена, хоть и не без некоторого скрипа, в ЗАГСе меняли, а вот отчество — никак. Ей заявили, что она перестанет быть Карлмарксовной только тогда, когда ее отец перестанет быть Карлмарксом. Отец же редким и идеологически наполненным именем был крайне горд и что-либо менять отказался. Так человек всю жизнь и промучился. © Margarita May / AdMe

Отговорил брата назвать дочку Зитой. Назвали Миланой! И записана по маме — Милана Александровна Борщ. Все, у меня нет слов. Надеюсь, когда выйдет замуж, не возьмет себе фамилию мужа типа Супчик. © zmeyugryum / Pikabu

У моего коллеги на прошлой его работе была девушка, которую звали Таня. А фамилия у нее — Дима. Так ее в телефонную книгу и записывали. А потом не знали, кому звонят — Тане или Диме. Спрашивали, мол, может, ударение на последний слог? Но нет. Звучит так же, как имя. Просто Дима. Она уже привыкла к любым недопонимания и конфузам. Кстати, отчество у нее было Мариновна. Ее отец, Марин, то ли словак, то ли венгр. © GearMan / Pikabu

Давно это было, мы с мужем совсем юные были. Ездили на свадьбу в деревню к другу мужа, и нас пригласили на пироги в один дом. Неудобно отказывать бабушке, пришли с утра компанией. А там 2 деда. Знакомимся, одного деда зовут Совет, другого Социал, мой муж пошутил:

— Только Союза не хватает.

— А он на войне погиб.

Даже не до шуток стало. Позавтракали, получили еще пирогов с собой. Бабушку звали Рипа. Разумеется, мы были уверены, что ее имя Агриппина. Друг уже дома сказал, что ее Республика зовут. © zara220 / Pikabu

— Только Союза не хватает. — А он на войне погиб. Даже не до шуток стало. Позавтракали, получили еще пирогов с собой. Бабушку звали Рипа. Разумеется, мы были уверены, что ее имя Агриппина. Друг уже дома сказал, что ее Республика зовут. © zara220 / Pikabu Мою знакомую зовут Янина. И всегда везде ее называют Нина. Ведь при знакомстве она представляется: «Я Нина». © lerahalera / AdMe

Был у нашей фирмы контрагент — Гамлет Йорикович. Но самый ржач случился, когда вместо него к нам начала приезжать его дочь — Офелия Гамлетовна. Причем у Офелии я рискнула спросить, почему в их семье такой выбор имен. Она объяснила: ее дед — шекспировед, настоял на таких именах. © Iamfromthemoon / Pikabu