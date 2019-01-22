20+ человек, которым наступивший год уже успел подложить свинью
Каждый встречает Новый год с надеждой на то, что он будет лучше предыдущего. Но ожидания некоторых людей судьба уже успела обмануть и подсунула им не самый приятный сюрприз. А дети, домашние питомцы и любимые родственники не прочь подлить масла в огонь своими проделками и шутками.
Мы в AdMe.ru желаем вам с легкостью преодолевать жизненные неурядицы и относиться к ним с юмором, как герои нашей подборки.
Дверь в японском стиле была плохой идеей
«Зачем я буду покупать салют, если я его смогу бесплатно посмотреть. Так подумали все жители моего двора»
Когда вызвали на работу в праздники
Просто мастер рисовал по памяти
«Хорошо, что это всего лишь iPhone. Если бы была Nokia, у собаки не осталось бы зубов»
«Я в восторге от своего нового ножа для пиццы»
«Угадайте, кто перепутал с утра сироп с соевым соусом?»
Полиция Кентукки скорбит по загоревшемуся грузовику с пончиками
Трудно одновременно есть булочку и оставаться леди
«Я постирала кофту, но у нас нет сушилки, поэтому мы с мамой решили повесить ее на улицу в —9»
Хотела, чтобы как в рекламе, но получилось как в фильме «Звонок»
«Жильцы сказали, что их туалет перестал смывать»
«Специально брал место у окна»
2 пакетика без заварки, а 3-й даже без пакетика. Английский завтрак не удался
«У меня в гостях побывал 2-летний племянник»
Когда друзья доверили тебе выстрелить из денежной хлопушки и ты их не подвел
Кто-то сегодня опоздает на работу
Пока существует маркетинг, разочарования неизбежны
«Так я решаю свои проблемы»
«Моя сестра подарила мне $ 50 и упаковала каждый доллар отдельно»
Когда даже соус против тебя
«Купила дешевое средство для уборки. Мало того, что его почти невозможно открыть, так еще и внутри почти не оказалось чистящего порошка»
«Все шло прекрасно, пока мама не захотела перевернуть пирог»
Не вышел из него ковбой
А как начался ваш 2019-й?
Фото на превью pickledmiao / imgur