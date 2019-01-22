20+ человек, которым наступивший год уже успел подложить свинью

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Каждый встречает Новый год с надеждой на то, что он будет лучше предыдущего. Но ожидания некоторых людей судьба уже успела обмануть и подсунула им не самый приятный сюрприз. А дети, домашние питомцы и любимые родственники не прочь подлить масла в огонь своими проделками и шутками.

Мы в AdMe.ru желаем вам с легкостью преодолевать жизненные неурядицы и относиться к ним с юмором, как герои нашей подборки.

Дверь в японском стиле была плохой идеей

«Зачем я буду покупать салют, если я его смогу бесплатно посмотреть. Так подумали все жители моего двора»

Когда вызвали на работу в праздники

Просто мастер рисовал по памяти

«Хорошо, что это всего лишь iPhone. Если бы была Nokia, у собаки не осталось бы зубов»

«Я в восторге от своего нового ножа для пиццы»

«Угадайте, кто перепутал с утра сироп с соевым соусом?»

Полиция Кентукки скорбит по загоревшемуся грузовику с пончиками

Трудно одновременно есть булочку и оставаться леди

«Я постирала кофту, но у нас нет сушилки, поэтому мы с мамой решили повесить ее на улицу в —9»

Хотела, чтобы как в рекламе, но получилось как в фильме «Звонок»

«Жильцы сказали, что их туалет перестал смывать»

«Специально брал место у окна»

2 пакетика без заварки, а 3-й даже без пакетика. Английский завтрак не удался

«У меня в гостях побывал 2-летний племянник»

Когда друзья доверили тебе выстрелить из денежной хлопушки и ты их не подвел

Кто-то сегодня опоздает на работу

Пока существует маркетинг, разочарования неизбежны

«Так я решаю свои проблемы»

«Моя сестра подарила мне $ 50 и упаковала каждый доллар отдельно»

Когда даже соус против тебя

«Купила дешевое средство для уборки. Мало того, что его почти невозможно открыть, так еще и внутри почти не оказалось чистящего порошка»

«Все шло прекрасно, пока мама не захотела перевернуть пирог»

Не вышел из него ковбой

А как начался ваш 2019-й?