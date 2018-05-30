20+ человек, которым надоело таскать на себе лишние килограммы, и теперь их просто не узнать

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Если вы не похудели к лету, как планировали, то не огорчайтесь. Борьбу с лишними килограммами, как и всякое важное дело, лучше всего начинать не торопясь. А мы тем временем подобрали для вас вдохновляющие примеры — истории людей, которые нашли в себе силы изменить свой образ жизни. Обратите внимание, как изменились их лица: теперь их просто не узнать.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку фото волевых парней и девушек, которые избавились от лишнего веса. Кто-то из них сделал это быстро, другим же потребовались годы. Но в любом случае у них есть чему поучиться.

«Пообещал себе, что куплю красивый костюм, если похудею. И вот я, сбросивший 29 кг, в костюме на свадьбе своего брата»

«Я просто сократил потребление углеводов до менее 25 г в день».

Из 98 кг в 52 кг

«Теперь я потребляю в день 1 750–2 000 ккал в зависимости от моей физической активности. А объем, что я потеряла в груди, компенсируется приобретенной уверенностью».

Девушка похудела со 163 кг до 62 кг за 2,5 года

«При помощи мобильного приложения я контролировала все, что съедала за день, и следила за размером порций. Люди, с которыми я не виделась пару лет, просто не могут поверить, что это я».

Парень расстался с 45 кг за год и все еще продолжает худеть

«Я перестал пользоваться автомобилем и начал ездить на велосипеде по 10 км в день».

Сбросила 20 кг

«Силовые тренировки 3 раза в неделю, плавание, бег на 5 км или скалолазание. Я потребляю 1 400–1 700 в зависимости от того, чем я занимаюсь».

Парень сбросил 34 кг за 17 месяцев

«Самый лучший совет, который мне дали: „Почувствуй себя удобно в неудобном“. Я знаю, что этот девиз звучит не слишком вдохновляюще, но он помог мне подготовиться психологически к изменениям. Это марафон, а не спринт. Даже маленькие изменения в стиле жизни окупаются многократно».

Вот что делает с лицом похудение на 45 кг

«Я некоторое время придерживалась кетодиеты».

Сбросила 19 кг

«Я теперь даже не знаю, кто эта девушка слева».

Трезвый образ жизни и диета принесли свои плоды: за 1,5 года ушло 77 кг

«Люди часто спрашивают, что заставило меня измениться. Это было осознание того, что я могу умереть молодым, причем довольно скоро».

Девушка потеряла половину своего веса (58 кг) за 2 года

«Я ограничила углеводы, занялась интервальными тренировками, а после того, как потеряла вес, еще и бодибилдингом».

Девушка похудела со 161 кг до 95 и не ожидала, что ее нос тоже «похудеет»

«Я соблюдаю низкоуглеводную диету».

Сбросил 76 кг за 16 месяцев

«Когда-то я смеялся при одной мысли о пробежке, а вчера я пробежал свой первый полумарафон (21 км)».

Парень похудел на 55 кг за 1,5 года, а теперь качает мышцы

«Я просто ограничил размер порции (например, стал съедать 1 сэндвич вместо 3)».

Похудела на 54 кг всего за 9,5 месяцев

«Я трачу столько же калорий, сколько потребляю, и занимаюсь каждый день: йога, силовые тренировки, бег, велотренажер».

Похудел на 20 кг за 3 года

«Моя мама говорит, что теперь я слишком худой».

Похудела на 15 кг

«Я вегетарианка, поэтому слежу за тем, чтобы в моем питании было достаточно белка. Раз в неделю я занимаюсь с тренером и стараюсь ходить пешком при любой возможности».

Из 117 кг в 83 кг

«После 5 лет тренировок открыла для себя кетодиету. Вес начал уходить».

Похудела со 115 кг до 82 кг за 15 месяцев

«Начала считать калории, придирчиво относиться ко всему, что попадает мне в рот, и регулярно заниматься».

Расстался с 23 кг за 8 месяцев и снял футболку летом впервые за много лет

«Первым делом я провел специальное исследование, чтобы узнать, сколько всего энергии я трачу за день. Исходя из этого я подобрал рацион на 2 000 ккал и записался в тренажерный зал».

Из 106 кг в 65 кг

«Фото до похудения помогают мне не сорваться и не потерять мотивацию».

Парень решил преобразовать свой стресс в мотивацию и похудел на 56 кг за 5 лет

«Обычно я ем курицу или индейку, много фруктов и овощей, но в последнее время стал пробовать веганские блюда».

Похудел на 44 кг за год

«Ограничил свой рацион до 1 200 ккал, ел много протеинов, перестал пить газировку, есть чипсы и конфеты. Хожу в тренажерный зал 4-5 раз в неделю, а еще решил потратиться на персонального тренера, что оказалось блестящим решением».