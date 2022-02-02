20+ человек, которым надоели бетонные джунгли, и они решили создать вокруг себя деревенский уют

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Коттеджкор (cottagecore) — так называется движение, идеализирующее сельскую жизнь и эстетику загородного быта. Это образ жизни, при котором человек наслаждается пикником в парке, предпочитает природные мотивы в одежде или ремонте, любит домашние пироги. При современном ритме жизни можно устать от атмосферы большого города, но даже в мегаполисе люди умеют создавать вокруг себя кусочек деревенского уюта.

На Reddit есть раздел, где люди делятся вот такими атмосферными снимками. Мы в AdMe.ru выбрали из него лучшее, чтобы вы тоже смогли отдохнуть душой.

«Ничто так не согревает в холодное утро, как мурлыкающий кот и дровяная печь»

О, как же я завидую! © Juniejoy / Reddit

«Хочу поделиться вышивкой, которую я сделала на берете»

«Встреча с коровой помогла создать очень уютное фото»

«Сделала скульптуру в виде стеклянного гриба»



«Яйца с нашей фермы»

«Я сделала печенье со съедобными цветами»

«Деревенский стиль из Пакистана. Сделала сама!»

Окно в сад

«Это мое свадебное платье, очень его люблю. Его сшили по моему эскизу. Вы будете смеяться, но само фото было сделано в моем подвале»

«Мой курятник, утепленный к зиме»

«Моя радость и гордость»

«Каждый раз, когда пеку хлеб, чувствую такое „коттеджно-природное“ настроение»

Крошечная керамическая полка для природных сокровищ

«Корона из цветов, бутылочки старых духов и витражи»

Ты похожа на прекрасную лесную фею!! © lucillegooseberry / Reddit

«Не загородный дом, но работаем с тем, что есть»

«Я посетила дом детства моего жениха, и это просто мечта»

Выглядит как идеальное место, чтобы посидеть с книжкой. © MncDprssvPixieDrmGRL / Reddit

«Розетта любит отдыхать в корзинках»

«Только закончила рисовать эти зеленые полосы»

«Моя вышивка сада готова»



«На праздниках я разрисовала наш камин»



«Друзья устроили мне пикник-сюрприз в саду на мой день рождения»

У тебя замечательные друзья. © mythkillax / Reddit

Это место создано для того, чтобы сладко высыпаться

Это потрясающе! Будто вы живете в сувенирном магазине музея или ботанического сада. Просто мечта! © Impressive-Reindeer1 / Reddit

«Нашла этот „лисий“ кардиган»



«Думаю, каждому нужно увидеть моих ягнят»

Они настоящие? Это просто невозможно. Они такие милые и прекрасные! Обожаю их. © Illustrious_Key_8475 / Reddit

«Я занимаюсь макияжем и выпечкой, так что думаю, вам понравится этот макияж и торт, вдохновленные красногрудой малиновкой»

Как же безмерно ты талантлива! И макияж, и торт абсолютно невероятные! © Odd-Stable288 / Reddit