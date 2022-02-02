20+ человек, которым надоели бетонные джунгли, и они решили создать вокруг себя деревенский уют
Коттеджкор (cottagecore) — так называется движение, идеализирующее сельскую жизнь и эстетику загородного быта. Это образ жизни, при котором человек наслаждается пикником в парке, предпочитает природные мотивы в одежде или ремонте, любит домашние пироги. При современном ритме жизни можно устать от атмосферы большого города, но даже в мегаполисе люди умеют создавать вокруг себя кусочек деревенского уюта.
На Reddit есть раздел, где люди делятся вот такими атмосферными снимками. Мы в AdMe.ru выбрали из него лучшее, чтобы вы тоже смогли отдохнуть душой.
«Ничто так не согревает в холодное утро, как мурлыкающий кот и дровяная печь»
- О, как же я завидую! © Juniejoy / Reddit
«Хочу поделиться вышивкой, которую я сделала на берете»
«Встреча с коровой помогла создать очень уютное фото»
«Сделала скульптуру в виде стеклянного гриба»
«Яйца с нашей фермы»
- Интересно, что за птиц вы держите? © ghoulwraps / Reddit
- У нас много пород кур: американские, разновидности «пасхальных», оливковые, легбары, даже красные род-айлендские. © cowskeeper / Reddit
«Я сделала печенье со съедобными цветами»
«Деревенский стиль из Пакистана. Сделала сама!»
Окно в сад
«Это мое свадебное платье, очень его люблю. Его сшили по моему эскизу. Вы будете смеяться, но само фото было сделано в моем подвале»
«Мой курятник, утепленный к зиме»
«Моя радость и гордость»
«Каждый раз, когда пеку хлеб, чувствую такое „коттеджно-природное“ настроение»
Крошечная керамическая полка для природных сокровищ
«Корона из цветов, бутылочки старых духов и витражи»
- Ты похожа на прекрасную лесную фею!! © lucillegooseberry / Reddit
«Не загородный дом, но работаем с тем, что есть»
«Я посетила дом детства моего жениха, и это просто мечта»
- Выглядит как идеальное место, чтобы посидеть с книжкой. © MncDprssvPixieDrmGRL / Reddit
«Розетта любит отдыхать в корзинках»
«Только закончила рисовать эти зеленые полосы»
«Моя вышивка сада готова»
- Эта улиточка — совершенство! © PicatrixWish / Reddit
«На праздниках я разрисовала наш камин»
«Друзья устроили мне пикник-сюрприз в саду на мой день рождения»
- У тебя замечательные друзья. © mythkillax / Reddit
Это место создано для того, чтобы сладко высыпаться
- Это потрясающе! Будто вы живете в сувенирном магазине музея или ботанического сада. Просто мечта! © Impressive-Reindeer1 / Reddit
«Нашла этот „лисий“ кардиган»
«Думаю, каждому нужно увидеть моих ягнят»
- Они настоящие? Это просто невозможно. Они такие милые и прекрасные! Обожаю их. © Illustrious_Key_8475 / Reddit
«Я занимаюсь макияжем и выпечкой, так что думаю, вам понравится этот макияж и торт, вдохновленные красногрудой малиновкой»
- Как же безмерно ты талантлива! И макияж, и торт абсолютно невероятные! © Odd-Stable288 / Reddit
А как вы создаете для себя атмосферу тепла и уюта?
Фото на превью artboxcreationsinc / Reddit
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