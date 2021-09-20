20 человек, которым на роду написано держаться от кухни подальше

Как известно, чтобы твою стряпню любили, вовсе не обязательно быть поваром от бога, достаточно просто уметь прилично готовить. Секрет кулинарного мастерства прост: блюдо должно быть не только вкусным, но и аппетитным. Впрочем, оказывается, что порой пище сложно заслужить даже звание съедобной, а об эстетической привлекательности вообще речи не идет.

Мы в AdMe.ru повстречали пользователей сети, которые готовят из рук вон плохо, но, несмотря на свои провалы, отнюдь не собираются прекращать кулинарные эксперименты.

«Когда понимаешь: ты так плохо готовишь, что даже кошка не хочет есть твою еду!»

«Бургер, который я приготовил»

«Я плохо готовлю и еще хуже делаю фотографии»

Картофель, шпинат и яичница. Ням-ням

«Как вам, ребята, мое блюдо „все, что завалялось в холодильнике“?»

«Увидел в сети пост о домашних равиоли, и просто слюнки потекли. Забабахал перед работой. Получилось то, из чего и мем не грех сделать: на ладони одна штука кое-как помещается»

«Кажется, я переготовила домашнюю пиццу с сыром»

«Бутерброд с горчицей и маслом. Я ведь не зря застыдила своего друга за это?»

«На вкус оно лучше, чем на вид. Я ужасный повар»

«Мой ужин — консервированная стручковая фасоль с шоколадным молоком, разогретым в микроволновке. Фасоль мне нужна только для того, чтобы создавать ощущение, что ты что-то жуешь»

«Сделала пирожные. Мне не хватало яиц и еще кое-каких ингредиентов, но я подумала, что это фигня, и решила рискнуть»

«Мой обед на завтра»

Если вы когда-нибудь решите, что плохо готовите, просто посмотрите на это фото

«Возможно, мне не стоило поощрять эксперименты жены на кухне»

«Паста с тунцом и ананасом. Возможно, многие решат, что это странно»

Когда вы точно знаете, что не умеете готовить

«Я никудышный повар»

«Мы сделали домашние фрикадельки»

«Мой завтрак. Предполагалось, что это будет яичница с беконом»

«Попытка моей тети приготовить торт. Я даже не знаю, что и сказать. Может кто-нибудь предположить, что здесь пошло не так?»