20+ человек, которым на Новый год забыли пожелать удачи

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Фейлы случаются у каждого из нас, и вне зависимости от их масштабов настроение портится почти всегда. Но если своими неудачами делиться с другими, можно убить сразу двух зайцев: так и переживешь все легче, и окружающих повеселишь. Герои этой статьи набивали татуировки с ошибками, получали поломанные телевизоры по почте, мирились с обвалившимся в квартире потолком, но все-таки выложили все это в сеть, чтобы доказать: на все можно смотреть с юмором.

Мы в AdMe.ru восхищаемся стойкостью каждого, кто попал в этот материал.

«Попросил друга присмотреть за двумя своими кроликами. Вот что он прислал мне на второй день»

«Видимо, парикмахер решил, что мой пес слишком милый»

«Сделал огромного снеговика. Ночью температура поднялась и он начал таять, но потом опять опустилась, поэтому он замерз вот так»

Когда очень хочется научиться стирать память

Когда попросил «подшить» диск к делу и получил вот это

А не посушить ли мокрые вещи на свежем воздухе?

Когда хотел выйти из дома, но быстро передумал

Когда у тебя не слишком подходящая фамилия для полицейского

Rob banks — дословно «грабь банки».

Когда ты должен пройти квест-аркаду, прежде чем добраться до своей машины

«Моя крыша обвалилась прошлой ночью»

Вместо бодрящего душа с утра

Дети всегда кажутся маленькими

Выражение «дойти до ручки» заиграло новыми красками

Невозможно спокойно жить с котами, когда у тебя нет закрывающейся двери в туалет

Когда усталость диктует свои правила

«Заранее забронировал столик в кафе...»

«Знакомый из Германии прислал на проверку со словами: „Вот татуировка моего друга. Здесь все правильно написано?“»

«Мы провели 2 недели в предвкушении нового телевизора, но нас ждал вот такой сюрприз»

Не мгновенная, но карма

«Наш руководитель ночной смены просто оставил это здесь»

Есть люди, которым противопоказаны «сториз» в инстаграме

«Почему коды на Nintendo такие длинные?» «Эй, ребята, мой код теперь не работает!»

И в номинации «Самая грустная вечеринка года» побеждает...

«Опустил в машине козырек, чтобы прикрыть лицо от солнца»

А как вы поднимаете себе настроение, когда сталкиваетесь с неудачами?