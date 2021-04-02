20+ человек, которым лучше обходить кухню десятой дорогой

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Есть люди, которым буквально все удается на высочайшем уровне, и даже блюдо, приготовленное впервые в жизни, оказывается достойным едва ли не мишленовского ресторана. А некоторые способны испортить и замороженную пиццу или сваренное вкрутую яйцо. Но не стоит отчаиваться: даже если вы относитесь ко второму типу людей, в своих злоключениях на кухне вы уж точно не одиноки.

Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям нашей подборки, для которых готовка обернулась настоящей катастрофой. Оказывается, даже банальный тост с сыром не всем по плечу.

1. «Я пыталась испечь печенье. Чуть не плачу»

2. «Я хотел приготовить две пиццы одновременно на разных решетках»

3. «Моя жена увлеклась выпечкой. Теперь мы понимаем, почему она не готовила торты раньше»

4. «Мой папа только что пытался приготовить поджаренный тост с сыром»

5. «Я перекладывал пасту с соусом в контейнер, который поставил на еще горячую конфорку. Итог: прожженное дно контейнера и паста с волокнами расплавленного пластика»

6. «Решил приготовить жене ужин по случаю ее дня рождения. Сварил куриный бульон. Рецепт гласил, что после нескольких часов варки на медленном огне его нужно процедить. Зараза!»

7. «На днях пробовала испечь печенье, и вот результат. Больше никогда не притронусь к муке»

8. «Я хотел приготовить кашу, но она совершила побег из кастрюли»

9. «Заметка себе на будущее: не оставлять столовые приборы в мясных пирогах»

10. «Варил сегодня утром яйцо, но что-то явно пошло не так»

Белок похож на заднюю часть слона. © txn8tv / Reddit

11. «Попробовала сегодня испечь хлеб в хлебопечке, которой уже 30 лет. Результат оставляет желать лучшего»

12. «Мой приятель пытался приготовить замороженные куриные грудки без каких-либо приправ на подставке для пиццы»

13. «Дорогая, я нашел ложку»

14. Когда вы пытаетесь испечь вишневый коблер, но получается какое-то чудище

15. «Выглядит как фейк, но нет, это моя жена готовила кукурузу на гриле. В течение 2,5 часов»

16. Всего-то 6 голодных людей ждали запеканку к 8 вечера

17. «Моя сестра приготовила торт на день рождения брата»

«Я пыталась».

18. «Попросила своего парня испечь нам на ужин круассаны»

А он их точно видел до этого? © Niarodelle / Reddit

19. Пекарь кое-что потерял. Интересно, он заметил пропажу?

20. «Немножко передержал в микроволновке»

21. «Я хотела испечь печенье с шоколадной крошкой, но добавила всего один стакан муки вместо двух. Так и не смогла отодрать их от противня»