20+ человек, которым интернет посоветовал сменить прическу. А они взяли и послушались

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Решиться на кардинальную смену имиджа всегда непросто. Кто-то вдохновляется примером звезд, кому-то стрижку советуют близкие или родные. А особо рисковые смельчаки пользуются советами незнакомцев из интернета. И в этом есть логика: человеку, у которого еще не замылен взгляд и нет сложившегося образа в голове, может быть легче дать дельный совет «со стороны».

Мы в AdMe.ru белой завистью завидуем смелости 20+ героев нашей подборки. Ведь они не побоялись послушать совета в интернете и радикально преобразиться.

«Больше 7 лет у меня были длинные волосы. Но так мне однозначно нравится больше: волосы волнистые и сохнут быстрее»

«Боялась, что мое лицо слишком круглое для короткой стрижки. Спасибо, что подвигли меня на это»

«Вдохновившись вашими советами, сделала самую короткую стрижку в жизни. Волосы сдала в благотворительный фонд, который делает парики детям»

«Фильтр Snapchat заставил меня сомневаться в моих жизненных решениях. Благодаря вам я все-таки решилась на перемены»

«Я поклялась, что больше не стану блондинкой, но вот опять. Теперь посоветуйте средства для здоровья осветленных волос»

«Я так рада, что послушала вас и сделала челку»

«Спасибо за ваши советы. Не могу налюбоваться на эту стрижку»

«Я сделала это. Спрашивала совета по поводу стрижки, как у девочки из TikTok, и вот вам „до“ и „после“»

«Спасибо всем, кто посоветовал мне выбрать окрашивание, а не мелирование»

«Сделал стрижку и пожертвовал волосы — они были около 50 см длиной»

«К некоторым советам прислушалась, другие отмела. Вот что получилось в итоге»

«Хотела отрезать окрашенные концы волос, но не могла определиться, какую стрижку выбрать. Спасибо всем, кто посоветовал пикси»

«Сделала решительный шаг и подстригла челку. Посоветуете, как укладывать?»

«Я немного нервничала, когда решила постричься так коротко. Но потом поняла, что, если мне не понравится, снова отращу за пару лет»

«Никогда не хотела челку, но сдалась под влиянием общественности»

«Клянусь, я умею улыбаться (шучу). Мой эксперимент с окрашиванием»

«У меня проблема: теперь я одержима собой»

«По вашим многочисленным советам сделала челку. Не лучшая работа, но се ля ви»

«Много лет мои волосы редели, и я наконец-то решил состричь их»

«Спасибо всем, кто объяснил мне, как правильно тонировать волосы в технике балаяж»

«Психанула и сама отрезала волосы прямо дома. Может, стоит сделать еще короче?»

«Постригла и осветлила волосы, покрасилась в розовый. Я зашла слишком далеко?»