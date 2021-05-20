20+ человек, которым и делать ничего не надо, чтобы запомниться. Достаточно назвать свою фамилию
Фамилия фамилии рознь. Одни украшают имена и отчества своих обладателей, их носят с гордостью и не скрывают от посторонних. Другие же становятся поводом для подколов и шуток, а владельцы этих фамилий не спешат трубить о них на весь мир.
AdMe.ru считает, что смеяться над фамилиями нехорошо, но порой просто невозможно не захихикать при упоминании некоторых шедевров.
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Во время работы в банке пришлось с разными фамилиями столкнуться. Запомнился товарищ Иван Дураков. Как-то приходит и с гордым видом заявляет, что ему нужно именную карту поменять. Мне даже интересно стало, на какую фамилию он свою поменял. А он стал Виталиком. © аbsentis / AdMe.ru
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Был у нас когда-то клиент по фамилии Перейдидорога. Одна наша сотрудница упорно звала его Идидодому. © Елена / AdMe.ru
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У моей прабабушки в девичестве была фамилия Страшная. Она часто вспоминала, как ее вызывали в разных учреждениях по фамилии, а очередь комментировала: «Да вроде не страшна девка, чего уж так». © Подслушано / Ideer
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Моя фамилия до замужества была Чистенько (ударение на последнюю «о»). Всю жизнь над ней подтрунивали. Думала, вот выйду замуж, и будет у меня хорошая фамилия. Замуж вышла по любви. Теперь моя фамилия Немытых. Это судьба. © Подслушано / Ideer
«Настало время для фотки, сделанной мной в поликлинике»
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У нас в поликлинике работает травматолог Волк, у него на двери кабинета написано: «Покусанные животными принимаются вне очереди». Когда был подростком, меня это забавляло. © Yuliia Yemelianenko / Facebook
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У свекрови сотрудница Капустина вышла замуж за коллегу и стала Кочан. Завязалась. © 58474632839 / Pikabu
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Работала давным-давно в паспортном столе. Паспорта тогда еще вручную заполняли, очереди были ужасные, бланков не хватало. И вот однажды кто-то стучится в кабинет, тихонько так, приглашаю войти. Заходит мужичонка, тощенький, и жалобным, тоненьким голосочком буквально умоляет выдать ему паспорт без очереди. Так его почему-то жалко стало, спрашиваю фамилию. Он в ответ: «Тонкошкур». Занавес. Паспорт выдала через полчаса. © Юлиана Петелина / Facebook
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У нас в одной организации со строгим режимом секретности был руководитель по фамилии Краля. Однажды во время проверки проверяющий попросил секретаря предъявить совершенно секретный приказ под номером таким-то.
— Приказ у Крали.
Что было с проверяющим, словами не передать! Совершенно секретный приказ украли... © Татьяна / AdMe.ru
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У одногруппницы была фамилия Противень. И вот однажды приходит дежурный и спрашивает: «Где Вера Сковорода?» Отвечаем, что такой нет, есть Вера Противень. Ответ всех повалил: «А какая разница?!» © Наталия Казаченко / AdMe.ru
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Расскажу свою историю. На прошлой работе был у нас Дима Варенье. Фамилия такая — Варенье. Его еще иногда называли ВареньЕ, с ударением на последний слог, на французский манер. На вид простой и улыбчивый чувак. Как-то раз он звонит из банка, куда поехал отвезти какие-то документы, и говорит: «Алло, это Варенье, я в банке». © askorobogatov / Pikabu
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У нас был главный инженер по фамилии Ветер. Однажды устроился в отдел новый электрик. Понадобились ему чертежи, спросил, где они, на что получил ответ: «Ветер унес». Бедняга долго не мог понять, как это могло произойти, пока не узнал, что это фамилия. © OlgaMax1279 / Pikabu
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Назначили нового начальника по фамилии Котик. Для оформления каких-то документов понадобились его инициалы. Звонят одной из его подчиненных и с ходу спрашивают: «Котика вашего как зовут?» Та, малость очумев, отвечает: «Кузя...» © VedmedOgly / Pikabu
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Моя бывшая фамилия — Тупица, и, только поменяв ее, я понял, что многое потерял. В школе у доски говорили: «Что с него взять — Тупица». Гаишники, когда останавливали, читали права и ржали: «Куда едем, Тупица?» Девушки говорили: «Мимо, Тупица». Теперь я Савельев, и мне скучно, нет той изюминки, с которой все угорали. © Подслушано / Ideer
«Братан, ну ты че?»
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Захожу в кабинет врача, а там заросли из цветов в горшках. Среди них восседает врач по фамилии Жабина. В итоге для лечения мне был предложен крем «Жабий камень». © Натали Викторова / Facebook
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Моя девичья фамилия — Галя. Были случаи, когда меня несколько раз спрашивали о фамилии, а в конце, не выдержав, психовали и говорили: «Девушка, я фамилию спрашиваю, а не имя». Услышав Ф. И. О. полностью, всегда извинялись. А маму мою, когда она рожала, врачи приняли за сумасшедшую. Мол, фамилию забыла от боли, пусть родит, придет в себя. © Aliona Canțîr-Galea / Facebook
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У сестры в институте подруга была с фамилией Ермишина, и прозвище у нее было Ерема. Она часто приходила к нам в гости. И вот однажды, уже на предпоследнем курсе, пришла к нам и сообщила, что выходит замуж. Мама поздравила ее, мол, наконец-то перестанут называть Еремой. «А какая будет фамилия?» — спрашивает. А та отвечает: «Фомушкина». © Larisa Glad / Facebook
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Училась в одном классе с мальчиком, которому тетради могла подписать только мама. Фамилия в одну строчку еле вмещалась: НЕЧЕРЕЗПЕРЕЛАЗПЕРЕЛАЗЬКО! Интересно, он ее поменял? © Нінель Влас / Facebook
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Спросила однажды коллегу по фамилии Халява, почему она не оставила девичью фамилию, когда замуж выходила. Вечно ее из-за фамилии все подкалывали, а она обижалась. Ответила, что в девичестве она была Могилкиной, дорожить было особо нечем. © a.la / Pikabu
«Самый древний сотрудник»
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Со знакомой по фамилии Продан случилась такая история. Сдала она в химчистку ковер, на квитанции написали фамилию. Пришла получать, а приемщица ей говорит: «Извините, но ваш ковер продан. Вот тут в квитанции так и написано». В общем, ковер отдали с большим скандалом и после предъявления паспорта. © Лариса Слынько / Vk
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Знаю забавную историю. С бабушкой работает инженер по фамилии Петушок. Когда приехала комиссия, все знакомились. Подходит к Петушку женщина и протягивает руку. Он представляется: «Андрей Викторович Петушок». Она на него вылупилась и говорит: «Курочка Алла Сергеевна». Тут все стали смеяться, а Петушок обиделся, подумал, что над ним пошутили. В итоге Петушок и Курочка поженились. Хотите верьте, хотите нет, но история правдивая. © Лера Гулуа / Vk
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У одной девушки была фамилия Гнида. В школе все, естественно, издевались. А у ее парня фамилия Бесценный. После свадьбы она себе взяла двойную фамилию, и теперь она Бесценная-Гнида. Когда ругаются, он ей говорит: «Слышишь, Гнида, это ж я тебя Бесценной сделал!» © Ольга Патрикеева / Vk
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Вот не поверите, я знаю человека по фамилии Какашкин. Мои родители купили дом в деревне, по соседству жила семья. Папа часто звал соседа через забор по фамилии, а я возмущалась, что он его оскорбляет. Как-то, приехав к родителям, вышла за водой к колодцу и встретила этого соседа. Ну я и спросила, правда ли, что у него такая фамилия. Он мне с гордостью сказал, что да. У него еще 6 детей было. Я потом в городе поинтересовалась у коллег-педагогов, на самом ли деле учатся у них такие дети. Оказалось, да, их дразнят, и учителя ничего не могут с этим сделать. Я до сих пор не пойму: а что, поменять слабо фамилию, хотя бы ради детей? © Елена / Яндекс.Дзен
А у вас есть уморительные истории на эту тему?