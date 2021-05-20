20+ человек, которым и делать ничего не надо, чтобы запомниться. Достаточно назвать свою фамилию

Со знакомой по фамилии Продан случилась такая история. Сдала она в химчистку ковер, на квитанции написали фамилию. Пришла получать, а приемщица ей говорит: «Извините, но ваш ковер продан. Вот тут в квитанции так и написано». В общем, ковер отдали с большим скандалом и после предъявления паспорта. © Лариса Слынько / Vk

Знаю забавную историю. С бабушкой работает инженер по фамилии Петушок. Когда приехала комиссия, все знакомились. Подходит к Петушку женщина и протягивает руку. Он представляется: «Андрей Викторович Петушок». Она на него вылупилась и говорит: «Курочка Алла Сергеевна». Тут все стали смеяться, а Петушок обиделся, подумал, что над ним пошутили. В итоге Петушок и Курочка поженились. Хотите верьте, хотите нет, но история правдивая. © Лера Гулуа / Vk

У одной девушки была фамилия Гнида. В школе все, естественно, издевались. А у ее парня фамилия Бесценный. После свадьбы она себе взяла двойную фамилию, и теперь она Бесценная-Гнида. Когда ругаются, он ей говорит: «Слышишь, Гнида, это ж я тебя Бесценной сделал!» © Ольга Патрикеева / Vk

Вот не поверите, я знаю человека по фамилии Какашкин. Мои родители купили дом в деревне, по соседству жила семья. Папа часто звал соседа через забор по фамилии, а я возмущалась, что он его оскорбляет. Как-то, приехав к родителям, вышла за водой к колодцу и встретила этого соседа. Ну я и спросила, правда ли, что у него такая фамилия. Он мне с гордостью сказал, что да. У него еще 6 детей было. Я потом в городе поинтересовалась у коллег-педагогов, на самом ли деле учатся у них такие дети. Оказалось, да, их дразнят, и учителя ничего не могут с этим сделать. Я до сих пор не пойму: а что, поменять слабо фамилию, хотя бы ради детей? © Елена / Яндекс.Дзен