20+ человек, которым годами в песнях слышалась какая-то белиберда, а они этого и не замечали

Когда речь заходит о мировых хитах, незнание языка может породить уйму шедевров. Кто же из нас в юности не заучивал любимые песни на слух и не пел полнейшую несуразицу, даже не догадываясь об истинном смысле текста? Некоторые из этих нетленок благополучно ушли в народ и навсегда отложились в памяти: взять хотя бы «Варвара жарит кур» из зажигательной «Daddy Cool» Boney M или «Овощевоз» вместо «All What She Wants» группы Ace of Base. Впрочем, даже в шлягерах на родном языке людям нередко слышится не пойми что.