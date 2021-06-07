20+ человек, которым годами в песнях слышалась какая-то белиберда, а они этого и не замечали
Когда речь заходит о мировых хитах, незнание языка может породить уйму шедевров. Кто же из нас в юности не заучивал любимые песни на слух и не пел полнейшую несуразицу, даже не догадываясь об истинном смысле текста? Некоторые из этих нетленок благополучно ушли в народ и навсегда отложились в памяти: взять хотя бы «Варвара жарит кур» из зажигательной «Daddy Cool» Boney M или «Овощевоз» вместо «All What She Wants» группы Ace of Base. Впрочем, даже в шлягерах на родном языке людям нередко слышится не пойми что.
Мы в AdMe.ru обожаем узнавать, в каких всеми любимых песнях людям слышалась несусветная белиберда, но они годами не замечали в тексте подвоха. Некоторые перлы нам и самим открыли глаза.
- У меня есть знакомый, который большую часть своей жизни свято верил, что в одной известной песне поется: «Надежда, мой ком подземной», и я не понимаю, что у этого человека в голове. © RadioFerret / Twitter
- Один знакомый, который работал диджеем на радио, когда-то рассказывал, как его просили поставить песню «А там еще немного и аванс». Имелась в виду песня Елки «Прованс», если что. © Anastasiia / AdMe
- Я только недавно узнала, что в песне «Смуглянка» нет ни какого Тараса. Я была уверена, что там поется «Тарас кудрявый». © Jill__Mills / Twitter
- Школьником еще, услышав песню «Аквариума» «Я должен держаться корней», я понял эти слова как «Я должен держаться, Корней!» Видимо, Борис Гребенщиков обращался к Корнею Чуковскому. © Igor Mashkov / Facebook
- Моя коллега Ася призналась, что в детстве слышала в песне Боярского: «Ап! И тигры у ног Моисея!» Сидим ржем, как кони. © nebelushenka / Twitter
- У Антонова в припеве песни «Хмельная сирень» слышалось: «Ах, зачем в этот призрачный час, в этот тихий и сумрачный день, я повел за мороженым нас, белоснежно хмельная сирень». На самом деле в третьей строчке поется «январем запорошила нас». Очень веселит до сих пор, когда слышу эту нескладуху с мороженым, которая абсолютно не вписывается по смыслу. © Ekaterina Aleksandrova / Яндекс.Кью
- Я в детстве слышала в песне «Хлопай ресницами» «Братьев Грим» фразу «Дура, ковыляй». И только сейчас поняла, что там «Дурака валяй». © bublichek_3000 / Twitter
- Для меня абсолютно непонятным бормотанием была заставка к «Моей прекрасной няне»: «Няня-няня-няня, дети счастливы с ней, хоть простая девушка, но клад для детей. И радость обнаженной обнаружено „Пам!“, но только лихо не нужно на тот кра-а-ам». И я думала: ну это черт знает что, честное слово. © Anabella De Lune / AdMe
- Сын вместо «Дурна ли жизнь иль хороша» пел «Дурна лежит и хороша». © Майя Мельникович / Facebook
- В детстве в песне «БиС» «Кораблики» вместо «Ты не забудь как-то об этом маякнуть» я слышала: «Ты не забудь как-то об этом, моя кнуть». И думала: кто, блин, такая эта его кнуть? © goodsorbett / Twitter
- В песне Димы Билана «Ты должна рядом быть» есть строчка «Ад мы сделали вручную». Всегда пела «Атом сделали вручную». Ох уж эта романтика ядерных физиков. © buhdrink / Twitter
- Лет 10 назад дочка после поездки на море пела песню про дельфинов. Потом как-то уже осенью спросила: «А кто такой Лишадин»? А там такая строчка: «Все дельфины в ураган уплывают в океан, ЛИШЬ ОДИН от них отстал...» Ей казалось, что это какая-то маленькая морская лошадка. © Елена Пусенкова / AdMe
- Я вот сейчас песню по радио услышала: «Что тебе подарить, пчеловек мой дорогой». ПЧЕЛОВЕК! © ol_fa_so / Twitter
- В детстве слышалось: «Эти глаза на ПРОТИВЕНЬ». Пела эту песню, а родители смеялись, но не исправляли. Лет в 10 где-то узнала, что там поется «напротив». © Muna_Talus / Twitter
- В песне группы KAMON «Эй, детка, я теперь брюнетка» перед припевом слышалось «купила разгибачку». Не могла понять, что за разгибачку и зачем, пока спустя много лет не дошло, что там поется «Купила краски пачку». © Yuliashka Yusik / AdMe
- В детстве в песне группы «Бумбокс» «Вахтерам» вместо «Нас в хрущевке двое» слышала «Нас смущал Киркоров». © elpajarodefuego / Twitter
- Что такое «Какалени»? Сейчас слушала песню «Беловежская пуща» «Песняров», и там они поют: «Какалени с колен пью святую твою, родниковую правду, Беловежская пуща...» © Alexandra_81_22 / Twitter
А в каких популярных песнях вы столь же искрометно ошибались и в какой момент осознали свою оплошность?