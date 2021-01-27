20 человек, которым есть что рассказать о своих туфлях и сапожках. И кое-какие ситуации вам до боли знакомы

Все мы по-разному относимся к своим туфлям и ботинкам. Одни из нас буквально заболевают коллекционированием кроссовок и осваивают новые способы шнуровки, а другие держатся стойко и умудряются чуть ли не 10 лет носить одну пару обуви и в пир, и в мир. Ведь известно: раньше и деревья были выше, и сапоги качественнее.

Знаете, мы в AdMe.ru любим периодически заглянуть в магазин и подыскать себе обновку. Поэтому мы прекрасно понимаем многих героев этой фотоподборки, а девушке из бонуса к этой статье даже сочувствуем.

«У меня давно пылились свадебные туфли и одинокий клатч. Теперь они вместе»

«Я купил осенние ботинки, а они быстро расклеились. Стоп! Они же прошитые! Но, как вы уже заметили, здесь прострочена нитью только подошва»

Купила кроссовки точно под цвет своей кошки

«Их разрисовала моя дочка!»

«Мне подарили завалявшиеся на складе туфли Ленинградской фабрики. Им без малого 40 лет. Надевать боюсь. Поставлю в сервант»

Даже самые крутые кроссовки могут оказаться недолговечными

«Когда мне было 9, я хотел похожие кроссовки, но мой отец сказал нет. Теперь я взрослый и могу купить что угодно»

«Посмотрите на мои новые туфли с вязаными клубничками»

«В коричневых тапочках я ходил в школу, колледж и аспирантуру. А недавно мне подарили новые. Буду носить их на работу»

«Мой ребенок недавно освоил причудливые техники шнуровки»

«Кто-нибудь кроме меня завязывает полотенца вокруг обуви, чтобы сделать „пинетки“ для мытья полов?»

«Я теперь буду носить кроссовки в стиле „Звездных войн“»

«В моих тапках частенько обнаруживается попугайчик»

«Мои первые велосипедные туфли. 2 поездки — и я влюбился в них по уши»

Модные кроссовки в ультрафиолетовом свете

«Наша семья 16 лет коллекционирует кроссовки»

«Она сказала да!»

«Когда он дарит тебе новые „найки“, но ты слишком беременна, чтобы зашнуровать их самостоятельно»

«Они были такие красивые, что я купила вторую пару»

Бонус: когда хотела выглядеть красиво, но попала впросак

Надела на работу новые босоножки. Да, присутствовал легкий дискомфорт, но я до последнего не чувствовала подвоха. Глаза мне раскрыл муж. Он смеялся. Долго. Ну а я смотрела на туфельки сверху и думала, что они одинаковые. Единственное, что смущало: один каблук при ходьбе стучал звонко, другой — более глухо. Вывод: проверяйте товар, не отходя от кассы. © Gertrude / pikabu