20+ человек, которым достаточно было выйти из дома, чтобы увидеть что-то любопытное
Каждый из нас хоть изредка, но замечал что-то неординарное, идя на работу или в магазин. Но иногда прямо рядом с нами происходят настолько удивительные вещи, что недостаточно просто выхватить телефон и сделать фото, хочется рассказать обо всем немедленно, и желательно не только знакомым, но и всему интернету.
Мы в AdMe.ru знаем, как важно приглядываться к деталям, ведь тогда можно увидеть кота на банановой ветке, сфотографировать немало уникальных небесных явлений и даже найти тапочки великана на прогулке с собакой.
Кот нашел себе идеальную лежанку
«То есть кто-то просто взял и решил: „Хм, а не выбросить ли мне это на помойку?“»
«Чистила галерею от старых фоток и наткнулась на это. Я сфоткала портал?!»
«Двойная полная радуга. Снято с вертолета на высоте около 500 метров»
Когда выходишь на улицу и встречаешь милого пингвина
«Гулял с собакой и нашел вот это... У меня 45-й размер ноги!»
«Вы кто такие? Я вас не звал! Идите своей дорогой!»
Нашествие медуз в водах Перу
«В отделе с рисом встретил этого товарища. Да, он живой!»
«Сфотографировал явление, которое похоже на падение нескольких звезд одновременно»
«По соседству со мной есть вот такой сказочный домик»
Колючки на ветках размером с ладонь
«Я монтажник солнечных батарей. Вот мои руки, а это только май!»
«Сестра прогуливалась по пляжу и нашла это. Собака для оценки размеров»
«Оказывается, в сельской местности можно увидеть и такое»
«Пошел посмотреть вулкан, который всего в паре километров от моего дома»
«Мы нашли камень в форме слона, поэтому я нарисовала на нем лицо»
Кажется, между котом и главарем голубей повисло напряжение
«Увидел эту компанию, пока стоял на светофоре»
Огромная стена для скалолазания на здании в Копенгагене
«Эта картина в моей школьной библиотеке нарисована прямо на стене, но тем не менее в рамке»
«Необычная автоэволюция, которую я увидел на улицах Лондона»
«Очень детально проработанный снеговик»
А какие удивительные штуки вам удавалось увидеть, выйдя из дома? Расскажите нам про свои находки!
Фото на превью S***sToYour**smar3 / Reddit
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