20+ человек, которым достаточно было выйти из дома, чтобы увидеть что-то любопытное

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Каждый из нас хоть изредка, но замечал что-то неординарное, идя на работу или в магазин. Но иногда прямо рядом с нами происходят настолько удивительные вещи, что недостаточно просто выхватить телефон и сделать фото, хочется рассказать обо всем немедленно, и желательно не только знакомым, но и всему интернету.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно приглядываться к деталям, ведь тогда можно увидеть кота на банановой ветке, сфотографировать немало уникальных небесных явлений и даже найти тапочки великана на прогулке с собакой.

Кот нашел себе идеальную лежанку

«То есть кто-то просто взял и решил: „Хм, а не выбросить ли мне это на помойку?“»

«Чистила галерею от старых фоток и наткнулась на это. Я сфоткала портал?!»

«Двойная полная радуга. Снято с вертолета на высоте около 500 метров»

Когда выходишь на улицу и встречаешь милого пингвина

«Гулял с собакой и нашел вот это... У меня 45-й размер ноги!»

«Вы кто такие? Я вас не звал! Идите своей дорогой!»

Нашествие медуз в водах Перу

«В отделе с рисом встретил этого товарища. Да, он живой!»

«Сфотографировал явление, которое похоже на падение нескольких звезд одновременно»

«По соседству со мной есть вот такой сказочный домик»

Колючки на ветках размером с ладонь

«Я монтажник солнечных батарей. Вот мои руки, а это только май!»

«Сестра прогуливалась по пляжу и нашла это. Собака для оценки размеров»

«Оказывается, в сельской местности можно увидеть и такое»

«Пошел посмотреть вулкан, который всего в паре километров от моего дома»

«Мы нашли камень в форме слона, поэтому я нарисовала на нем лицо»

Кажется, между котом и главарем голубей повисло напряжение

«Увидел эту компанию, пока стоял на светофоре»

Огромная стена для скалолазания на здании в Копенгагене

«Эта картина в моей школьной библиотеке нарисована прямо на стене, но тем не менее в рамке»

«Необычная автоэволюция, которую я увидел на улицах Лондона»

«Очень детально проработанный снеговик»