20+ человек, которым для встречи с удивительным достаточно было просто выйти из дома

Иногда кажется, что стандартные, годами исследованные маршруты, например в офис или любимую кофейню, не смогут ничем удивить. Но на самом деле по пути на работу, в транспорте и во время обычной прогулки можно увидеть столько диковинок, что сразу хочется молниеносно выкладывать их в сеть и радоваться сотням лайков, которые они собирают. Пингвин на заправке, филин в трамвае и даже 5-листный клевер — такое точно не ожидаешь обнаружить, когда просто вышел прогуляться.

Мы в AdMe.ru решили показать вам самые неординарные встречи, для которых авторам фото нужно было всего лишь выйти за пределы дома.

А сначала казалось — обычный пассажир, ничего особенного...

«А вы когда-нибудь видели кучерявую свинью?»

«Если честно, я даже не знаю, куда звонить»

«Нашли рыбку в куске льда»

Если вы приехали в Таиланд, будьте готовы к таким ситуациям

«Собирал урожай и увидел морковку очень устрашающего вида»

«Этот 107-летний викторианский дом сегодня переезжает на новый адрес (причем буквально: вы можете увидеть колеса под ним)»

«Мне удалось сфотографировать зимородка, который перепутал листик с рыбкой»

«Местные жители разрисовали эту стену и оставили на рисунке силуэт собаки, которая регулярно отдыхает в этом месте»

«Нашел во дворе это лицо, оставшееся от растаявшего снеговика»

«Этим утром мне на рукав упала идеальная снежинка»

«Мой сосед и я сделали практически одинаковые фото, только в разное время дня»

«Катался на велосипеде и увидел очень любопытную ласку»

Насколько же удачливым надо быть, чтобы найти клевер с 5 листочками

«Сегодня в гости прилетела острохохлая синица!»

«Ленивая улитка решила прокатиться на своем более крупном товарище»

«Увидел этот стаканчик прямо во льду, когда катался на коньках»

Неожиданная встреча порождает идеальные фото

Снег на тропинке растаял очень забавно из-за формы заборчика

Голубая цапля, которая сидит на статуе... голубой цапли!

«Гулял по лесу и смог увидеть куницу»

Голубь выбрал не самое типичное место