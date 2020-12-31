20+ человек, которым так повезло с начальством, что Деду Морозу уже нечем их удивить
Заботливый руководитель, который ценит своих сотрудников, старается радовать их не только зарплатой и премией, но и приятными мелочами. Новогодние и рождественские подарки от работодателей позволяют взрослым ответственным людям хоть на минуту почувствовать себя детьми, к которым заглянул Дед Мороз с мешком сюрпризов. А возвращаться в детство всегда заманчиво.
Мы в AdMe.ru уверены, что начальник, который умеет дарить ощущение чуда, — это большая удача для всего коллектива. Поэтому решили искренне порадоваться за тех, кому повезло с руководством.
«Вот такой офигенский подарок мы получили в этом году на работе. Листик отходит, а там новая страница»
«Коробка просто огонь, ну и содержание, конечно: внутри сборная солянка из разных вкусностей. Как по мне, это очень приятно и позволяет снова почувствовать себя ребенком».
«У нас в этом году о-го-го какие коробки. Причем подарок не только сладкий»
«Другу такой презент к Новому году достался. Плюс какие-то конфеты. Работает геодезистом»
«Я тоже геодезист, но мне ничего не дарят. Зато есть подарки детям»
«Все сотрудники нашей компании получили на Рождество кроcсовки Nike»
«Самый потрясный подарок пришел с работы»
«Вот такую прелесть мне для ребенка подогнали»
«Рождественский презент от начальства. Новые фигурки прекрасно впишутся в мою коллекцию»
«Подарили на работе к Рождеству. Теперь пытаюсь понять, что это за растение и как за ним ухаживать»
«Ну а это — наш подарок от профсоюза для детей. А для взрослых — 2 карты в супермаркет по ₽ 1 000»
«Пришел подарок с работы. Здесь есть даже авоська»
«У нас в этом году такие пингвинчики с конфетами»
«А нам вообще огонь какой подарок в этом году выпал: там штук 10 разных вкусностей кроме шоколада»
«У нас всегда классные подарки от предприятия. В этом году рюкзачок, книга, сладости и игрушка — песец. Надеюсь, это не намек на предстоящий сложный год»
«Росатом» подарил пряничный домик сотрудникам. Для детей — отдельный сладкий сюрприз
«Презент, который я получил от своей компании на Рождество»
«Моему папе на работе в метрополитене дали такой подарок для внука (моего сына). Там конфетки. Положим мелкому под елку»
«Я думаю, многие согласятся с тем, что 2020 год был трудным. Но найти рождественскую корзину с продуктами от директора компании на своем рабочем месте — это приятный сюрприз»
«А нам такие подарили. 2 кг всяких вкуснях. Плюс детям по 1 кг»
«А у нас детские подарки в этом году выдали в таких вот фанерных сундучках. Вроде бы ничего особенного, но он легко превращается в кормушку для птиц»
«Я работаю в магазине, торгующем интерактивными игрушками. Вот мое рождественское селфи с подарком от компании»
«Работодатель выдал 3 палки колбасы. Мелочь, а приятно»
«У нас для детей сотрудников вот такие коровы с конфетами и многозначительными мордами»
«Получил от своей компании эту крутую ручку на Рождество»
«Мужу на работе выдали подарок для сына. Тот случай, когда жалеешь, что тебе уже больше 18 и ждать сюрприза от корпоративного Деда Мороза не приходится»
А как ваше руководство поздравляет коллектив с Новым годом и Рождеством?