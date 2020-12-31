20+ человек, которым так повезло с начальством, что Деду Морозу уже нечем их удивить

Заботливый руководитель, который ценит своих сотрудников, старается радовать их не только зарплатой и премией, но и приятными мелочами. Новогодние и рождественские подарки от работодателей позволяют взрослым ответственным людям хоть на минуту почувствовать себя детьми, к которым заглянул Дед Мороз с мешком сюрпризов. А возвращаться в детство всегда заманчиво.

Мы в AdMe.ru уверены, что начальник, который умеет дарить ощущение чуда, — это большая удача для всего коллектива. Поэтому решили искренне порадоваться за тех, кому повезло с руководством.

«Вот такой офигенский подарок мы получили в этом году на работе. Листик отходит, а там новая страница»

«Коробка просто огонь, ну и содержание, конечно: внутри сборная солянка из разных вкусностей. Как по мне, это очень приятно и позволяет снова почувствовать себя ребенком».

«У нас в этом году о-го-го какие коробки. Причем подарок не только сладкий»

«Другу такой презент к Новому году достался. Плюс какие-то конфеты. Работает геодезистом»

«Я тоже геодезист, но мне ничего не дарят. Зато есть подарки детям»

«Все сотрудники нашей компании получили на Рождество кроcсовки Nike»

«Самый потрясный подарок пришел с работы»

«Вот такую прелесть мне для ребенка подогнали»

«Рождественский презент от начальства. Новые фигурки прекрасно впишутся в мою коллекцию»

«Подарили на работе к Рождеству. Теперь пытаюсь понять, что это за растение и как за ним ухаживать»

«Ну а это — наш подарок от профсоюза для детей. А для взрослых — 2 карты в супермаркет по ₽ 1 000»

«Пришел подарок с работы. Здесь есть даже авоська»

«У нас в этом году такие пингвинчики с конфетами»

«А нам вообще огонь какой подарок в этом году выпал: там штук 10 разных вкусностей кроме шоколада»

«У нас всегда классные подарки от предприятия. В этом году рюкзачок, книга, сладости и игрушка — песец. Надеюсь, это не намек на предстоящий сложный год»

«Росатом» подарил пряничный домик сотрудникам. Для детей — отдельный сладкий сюрприз

«Презент, который я получил от своей компании на Рождество»

«Моему папе на работе в метрополитене дали такой подарок для внука (моего сына). Там конфетки. Положим мелкому под елку»

«Я думаю, многие согласятся с тем, что 2020 год был трудным. Но найти рождественскую корзину с продуктами от директора компании на своем рабочем месте — это приятный сюрприз»

«А нам такие подарили. 2 кг всяких вкуснях. Плюс детям по 1 кг»

«А у нас детские подарки в этом году выдали в таких вот фанерных сундучках. Вроде бы ничего особенного, но он легко превращается в кормушку для птиц»

«Я работаю в магазине, торгующем интерактивными игрушками. Вот мое рождественское селфи с подарком от компании»

«Работодатель выдал 3 палки колбасы. Мелочь, а приятно»

«У нас для детей сотрудников вот такие коровы с конфетами и многозначительными мордами»

«Получил от своей компании эту крутую ручку на Рождество»

«Мужу на работе выдали подарок для сына. Тот случай, когда жалеешь, что тебе уже больше 18 и ждать сюрприза от корпоративного Деда Мороза не приходится»