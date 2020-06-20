20+ человек, которым дали экстравагантные прозвища и попали в самое яблочко

У одного из дворовых парней была кличка Селедка, и вот почему. Нашли мы как-то с пацанами в мусорке за одним магазином вздутые жестяные банки с этой рыбой. Ну и наши детские головы посетила закономерная мысль: «А что будет, если их проткнуть?» Для проведения реактивных испытаний снарядили мы одного парня штакетиной от забора с торчащим гвоздем на конце. Он занял позицию в метре от одной из банок, а мы спрятались за кустами. Первый же удар оказался «удачным». Радиус поражения был, наверное, метров 10. Парень был весь в чешуе, рыбьих потрохах и рассоле. Ошалевший от произошедшего, мальчишка направился к нам, а мы с диким ржачем убежали от него, потому что ужасно воняло. Ну и сразу же у кого-то вырвалось: «Селедка! Андрюха-селедка!» Так потом его и звали все. © ModestMan / Pikabu