20+ человек, которым дали экстравагантные прозвища и попали в самое яблочко
Многие родители придирчиво выбирают имя для своего малыша, а в итоге силами друзей или коллег к ребенку прилепляется какое-нибудь прозвище — и хоть стой, хоть падай. Бывает, клички сопровождают людей на протяжении всей жизни, так что большинство знакомых и вовсе забывает, как же человека зовут на самом деле.
Мы в AdMe.ru уверены, что прозвища могут рассказать о личности гораздо больше, чем паспортные данные, поэтому с удовольствием прочитали истории о нестандартных псевдонимах пользователей сети.
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Был у нас в компании паренек по кличке Аладдин. Он всем рассказывал разные варианты того, откуда прозвище: например, что любил принцессу, и так далее. На самом деле оказалось, что в детстве во дворе он с другом нашел большую банку с тушью. Что они с ней делали — история умалчивает, но в итоге наш Аладдин вел своего синего друга умываться к колонке с водой. © Sliverfree / Pikabu
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У нас в городе есть мужик с таким же прозвищем — Аладдин, только добавляют, что он Аладдин с «шоколадной фабрики». А дали кличку из-за того, что ковер украл, а сам он работает на очистных сооружениях. © Helginator / Pikabu
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Я миниатюрная, с длинным рыжим хвостом. Работала в чисто мужском коллективе. Однажды во время спора, когда аргументы закончились, коллега со злостью крикнул: «Пони!» А я ответила: «А пони тоже кони!» Так и прилепилось ко мне это прозвище на многие годы, но называли уже ласково и с любовью. © Ирина Даньшина / Facebook
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У нас на работе клички давать не принято, но один товарищ случайно стал Сантехником, и отнюдь не из-за своей профессии. Пришел оформляться на работу вполне холеный-важный молодой человек на руководящую должность. Не знаю, что за впечатление он умудрился произвести на мою коллегу, но, после того как он зашел к нам на следующий день, она выдала: «Ой, он мне снился сегодня. Кран мне чинил». © Konseki / AdMe
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У нас в старшей школе был мальчик по имени Антон. Если вы уже догадались, какое у него было прозвище, то вы догадались неправильно. Мы ему предложили на выбор: «Кем хочешь быть: Тритоном или Питоном?» Он выбрал Питона — им и остался. © Ushwood / AdMe
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Муж дружит с коллегой, у которой крайне ревнивый мужчина, считающий, что у девушки не должно быть друзей противоположного пола. В итоге супруг мой стал у нее в телефоне Анжелой, потому что звать его по паспорту тоже на А. Сейчас, когда общаемся с ней вместе, Анжела — это его дежурный псевдоним. © Maroo / AdMe
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У нас в школе была учительница по прозвищу Тоня-вертолет. Вот угадайте, за что она его получила? Очень любила эта дама перекладывать свои обязанности на других со словами: «Ой, мне некогда, я полетела!» — и «улетала». «Вертолетом» ее называли даже коллеги, пока однажды она не заняла самую выгодную «вертолетную площадку» — стала завучем — и уволила всех сплетниц. С тех пор ее стали звать Тоня-миномет. © Палата № 6 / VK
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Меня муж из-за небольшого роста уже 15 лет называет Krümel, что означает «крошка». Его родители меня тоже так величают. Смешно то, что немцы этим словом любят называть маленьких собачек. И вот, когда у нас в деревне кто-то кричит: «Krüüüüümeeeel!», я оборачиваюсь. © Inga Koppe / Facebook
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У нас в деревне был свой Бармалей. Некоторые думали, что это его фамилия. А прозвали его так потому, что он нас, детей, отгонял от окон сельского клуба, когда там поздно вечером крутили взрослое кино. И детей его потом стали звать Бармалеева Наташа и Бармалеев Федя. © Лариса Игнатенко / Facebook
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Был у нас в классе мальчик Сережа. Все дразнили его Буржуй, потому что был толстеньким любимым ребенком. После 9-го класса его в один день переименовали в Барсика, потому что отлупил всех, кто Буржуем его называл. © Юлия Горпинко / Facebook
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У одного моего друга прозвище Сом, и дело даже не в усах. Однажды, разгадывая шарады и имея в распоряжении буквы О, С, Я, М, мой товарищ, тупя полторы минуты в стену, философски промолвил: «Я — Сом». Так и закрепилось. © pteradon / Pikabu
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У бывшего мужа есть друг Милаша — огромный мужик, который в прошлом работал вроде как в спецназе, у него даже ордена есть. Оказывается, в детстве все бабки во дворе называли его «милым» за милую, добрую улыбку. Я была в шоке дважды: сначала от того, что это мужчина, а потом — когда увидела самого Милашу. © Gyuzel Massimova / Facebook
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У одного из дворовых парней была кличка Селедка, и вот почему. Нашли мы как-то с пацанами в мусорке за одним магазином вздутые жестяные банки с этой рыбой. Ну и наши детские головы посетила закономерная мысль: «А что будет, если их проткнуть?» Для проведения реактивных испытаний снарядили мы одного парня штакетиной от забора с торчащим гвоздем на конце. Он занял позицию в метре от одной из банок, а мы спрятались за кустами. Первый же удар оказался «удачным». Радиус поражения был, наверное, метров 10. Парень был весь в чешуе, рыбьих потрохах и рассоле. Ошалевший от произошедшего, мальчишка направился к нам, а мы с диким ржачем убежали от него, потому что ужасно воняло. Ну и сразу же у кого-то вырвалось: «Селедка! Андрюха-селедка!» Так потом его и звали все. © ModestMan / Pikabu
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У однокурсницы было прозвище Доска, хотя девушка была с формами. Просто фамилия у нее была Сосновая. © Утеулин Аслан / AdMe
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В начальной школе был одноклассник по фамилии Шляпников — прозвали, соответственно, Шляпой. Его мама вышла замуж за человека по фамилии Демченко. Однокласснику поменяли фамилию на новую, а вместе с ней появилась и свежая кличка — Демон. Позже закрепилось постоянное прозвище — Демон В Шляпе. © Leanora Mirelli / AdMe
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Было в универе 3 сестры (не родных), учились на параллельных курсах, но всегда вместе. Одна — маленькая, вторая — худая и длинная, третья — такая кровь с молоком. Ну и клички были соответствующие: Шпала, Рельса, Паровоз. © NeonNoviy / Pikabu
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Сижу крашу ногти черным лаком, на ноутбуке открыт скайп, разговариваю с парнем. Спустя минут 5 наблюдаю на весь экран его лицо с улыбкой. На вопрос, что его так развеселило, сказал, что вспомнил шутку. И только через час, подойдя к зеркалу, я увидела свое лицо в черную полоску. Никогда, никогда не чешите лицо свеженакрашенными ногтями! Прошло уже 5 лет, мы живем вместе, а прозвище Зебра так и осталось. А на звонке — тот самый скриншот с моим лицом в полоску. © Подслушано / VK
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На 2-м курсе универа коротко постриглась. Настолько коротко, что волосы торчали дыбом. И тут на паре болгарского группа доходит до темы «Животные». Вплоть до окончания 5-го курса меня звали Таралеж (в переводе — «еж»). С тех пор прошло больше 5 лет, болгарский язык забылся, но прозвище Ежик прилипло намертво. Впрочем, прическа тоже не сильно изменилась. © Нарелин Эльве / AdMe.ru
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Во дворе у нас был парень по прозвищу Туз, считал себя очень крутым, постоянно чем-то хвастался. А кличку такую ему дали, потому что все знают, что даже шестерка бьет туза. © divaliya / Pikabu
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У знакомых ребенок в классе единственный 1999 года рождения был, остальные дети — 2000 года. Одноклассники дали ему прозвище Эльдорадо, потому что в этом магазине цены все на «99» заканчиваются. © Lagooroo / Pikabu
А у вас или ваших знакомых есть забавные прозвища?