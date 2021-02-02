20+ человек, которых жизнь здорово потрепала, но это только прокачало их остроумие

А у вас бывает, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и правда, работодатели частенько хотят совмещения вороха должностей за одну зарплату, а в тот же Новый год мы постоянно планируем встретиться с друзьями, но что-то опять идет не так.