20+ человек, которых жизнь здорово потрепала, но это только прокачало их остроумие
А у вас бывает, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и правда, работодатели частенько хотят совмещения вороха должностей за одну зарплату, а в тот же Новый год мы постоянно планируем встретиться с друзьями, но что-то опять идет не так.
Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались подобными откровениями, в которых меткий юмор смешался с правдивой реальностью. И смешался по-настоящему идеально.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А с каким высказыванием вам хочется взять и согласиться?