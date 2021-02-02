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20+ человек, которых жизнь здорово потрепала, но это только прокачало их остроумие

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А у вас бывает, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и правда, работодатели частенько хотят совмещения вороха должностей за одну зарплату, а в тот же Новый год мы постоянно планируем встретиться с друзьями, но что-то опять идет не так.

Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались подобными откровениями, в которых меткий юмор смешался с правдивой реальностью. И смешался по-настоящему идеально.

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А с каким высказыванием вам хочется взять и согласиться?

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