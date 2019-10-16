20+ человек, которых жизнь отучила что-либо планировать

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Интересно, существуют ли люди, у которых хотя бы пара дней в году проходит по идеально составленному плану, без форс-мажоров и неурядиц? Если честно, мы в этом ой как сомневаемся. Судьба явно хорошенько позаботилась о том, чтобы игра под названием «жизнь» была как можно увлекательнее, а мы, герои этой игры, постоянно преодолевали сложности на своем пути.

В эту подборку AdMe.ru попали фото, авторам которых пришлось столкнуться с поворотом, в котором они точно не рассчитывали оказаться.

Оказалось, что у парня аллергия на краску для волос

«Принесли посмотреть колонки: „Слабый звук из твитеров, один играет тише другого“. Открыл тот, что играл погромче... Со слов клиента, почти 2 года звук был»

«Офис моего друга закрыт уже 2 дня из-за упавшего и заблокировавшего дверь зонта. Никто не может понять, что делать»

«Пришел мой коврик для йоги»

Когда выражение лица без слов рассказало все, что думал в тот момент этот мужчина

Когда поколение «некст» решило не заморачиваться

Не думаем, что этот бедолага хотел побыть люстрой

Когда купил наводящую ужас маску Короля Ночи, а выглядишь так, словно сам дико напуган

Проблемы богатого города

Доверили профессиональным пекарям сделать торт в виде альпака

«Сломал запястье за ​​3 дня до начала моей работы и путешествия в Новую Зеландию»

«Остановился погостить у своих тетушек на выходные. Это не то, что я ожидал увидеть, когда проснулся»

Момент, когда в душу закралось сомнение, что это не последняя свадьба в ее жизни

«Мой брат хотел заменить масляный фильтр и уронил его в поддон»

«Я забыла добавить в тесто взбитые белки»

Это был отличный матч. Наверное

«Стриг газон и не увидел гальку, которая отлетела прямо в окно»

Весь трагизм этого кадра можно прочувствовать каждой клеточкой

«Уронил 300 яиц на пол за 10 минут до конца своей смены. Превосходно»

«Пошли готовить замороженную пиццу, но духовка сказала „нет“»

Иногда ситуацию лучше не исправлять, чтобы не получилось хуже

«Открыл свой MacBook, чтобы начать работу, которая должна быть сделана до полуночи...»

Вот что бывает, когда у тебя слишком длинные ресницы и ты решаешь прокатиться на моторной лодке с ветерком

Вам часто приходится менять планы на ходу и справляться с теми сложностями, которые подбрасывает жизнь?