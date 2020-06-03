20+ человек, чья жизнь полна курьезных ситуаций только благодаря их необычным фамилиям

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Обычно мы не обращаем на фамилии внимания. Простые и распространенные, одни запоминаются сразу, а другие вылетают из головы за одну секунду. А еще есть особая категория фамилий: их не забудешь, даже если захочешь.