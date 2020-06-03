20+ человек, чья жизнь полна курьезных ситуаций только благодаря их необычным фамилиям
Обычно мы не обращаем на фамилии внимания. Простые и распространенные, одни запоминаются сразу, а другие вылетают из головы за одну секунду. А еще есть особая категория фамилий: их не забудешь, даже если захочешь.
Пользователи интернета и читатели AdMe.ru рассказали, героями каких необычных историй могут стать носители нестандартных фамилий.
- Была чудная история у мужа на работе. Руководители договаривались с другим регионом. Естественно, надо связать между собой соответствующих специалистов. Так вот, напарницей Калинкиной стала, конечно, Малинкина. © Татьяна Мордвинкина-Еремеева / Facebook
- Случилось мне в армии служить. Стояла я на построении всегда в самом конце своей батареи. Впереди, соответственно, человек 30–40. У всех на поясе фляга, а на фляге бирка с фамилией, чтобы не путались. Стоит передо мной боец, а на бирке написано «Бирка». Целый месяц я терялась в догадках, почему у всех фамилии, а у него бирка. А фамилия оказалась такая — Бирка. © Марина Федосеева / Facebook
- У знакомой девичья фамилия — Курочкина. Как-то позвонил им человек с фамилией Петушок:
— Добрый день, это звонит Петушок из компании «Ферма».
— Добрый. А вам отвечает Курочкина.
Бедный директор фирмы обиделся: подумал, что его разыгрывают. Потом извинился за обиду, когда лично познакомился с Курочкиной. © Chito / AdMe
- Как-то мужики сидели и от нечего делать вспоминали девичьи фамилии своих жен. Один рассказал, что у его жены фамилия грузинская. Стали допытываться, какая именно, а он в ответ: «Я вам по слогам и говорю — Грузинская». Смеялись все. © Ирина Ростовцева / Facebook
- Работаю медсестрой. Через меня прошло много пациентов с интересными фамилиями: Сало, Курочка, Крыса, Блудов и много других. Но круче всех оказалась моя кума, которая стала встречаться с мужчиной по фамилии Богиня. Так хочу, чтобы они поженились, и будет у меня кума — Богиня! © Таня / AdMe
- В начальной школе одноклассники называли меня черепашкой из-за фамилии Черепанова. Я жутко обижалась и просила перестать — слова не подействовали, и тогда за обзывательства я начала их лупить. После этого называть меня иначе, кроме как черепашка-ниндзя, отказывались, вплоть до выпуска. © «Подслушано» / Ideer
- Бабушка рассказывала. Ее однокурсница в институте по фамилии ГрАбовик встречалась с неким Замогильным. Потом расстались, но байка про гробовика замогильного еще долго по курсу ходила. © Пельмянь / AdMe
- Вообще иногда фамилии очень даже отражают суть человека. Например, у папы в части был парень с фамилией Костер, и был он огненно-рыжий. Моя девичья фамилия тоже мне очень шла, я была Молчан — всю жизнь молчаливая и тихая. Зато теперь я Хруль и очень люблю похрустеть всем, что есть под рукой. © Чеширри / AdMe
- Есть у нас на работе сотрудник по фамилии Петросян. И, как его известный однофамилец, он тоже постоянно шутит. Как ему кажется, смешно. Мы-то уже все привыкли, а вот новые люди нет. И вот однажды в наш бизнес-центр заехала новая компания и расположилась по соседству с нашим офисом. Зашла к нам девушка, подходит ко мне и просит скотч. А Петросян, сидящий напротив меня, ей отвечает: «Никакого скотча, только виски!» Девушка, видимо, уже и так взбешенная переездом, бесится от его замечания еще больше, поворачивается к нему и говорит: «Вы, я смотрю, тут самый главный Петросян?!» На что он ей отвечает: «Ну да. А как вы угадали?» Это была первая и последняя его шутка, над которой мы смеялись. © «Подслушано» / Ideer
- Отец очень любит рассказывать историю. У них на заводе один из инженеров был с фамилией Беленький. Вот как-то поехали они в командировку, знакомятся:
— Беленький.
— Черненький.
— Фамилия Беленький.
— Фамилия Черненький.
В общем, не сразу, но поняли, что никто не шутит и не издевается, а просто у инженера такая фамилия — Черненький. © Анна Лем / Facebook
- Работала с двумя начальниками с очень оригинальными фамилиями. Один — Божедай, за глаза его называли Не Дай Бог из-за строгого характера. А второй — Пирожок, прозвище у него было — Чебурек. © Мария Дарская / AdMe
- Я парикмахер, фамилия редкая. Уволилась из крупной сети салонов красоты. Клиентов не уводила, была очень добросовестным работником. Руководство решило разослать всем моим клиентам сообщение со словами «Ваш мастер больше не является членом нашей команды» и с указанием моего имени и фамилии. Спасибо глупым директорам и редкой фамилии, теперь клиенты находят меня в соцсетях. © «Подслушано» / Ideer
- У меня была однокурсница по фамилии Заика. Так ей надоели дурацкие шуточки, что она таки заморочилась с документами и стала Оля Зайка. Всего одна галочка над буквой, а сколько мимимишности в фамилии появилось. © Маруся / AdMe
- Сосед рассказывал, что мужик машину собрался продать своему другу. В заявлении указывают: некто Боран продает машину Козелу. Долго не понимали, почему в ГАИ все лопались от смеха. Машину продали спустя пару дней. Начальник лично вручал документы. © «Подслушано» / Ideer
- У моей однокурсницы фамилия была Ковыряко. Собралась она замуж. Я, конечно, была уверена, что она фамилию мужа возьмет, но ошиблась. Оказалось, будущий муж — Потаскуев. Предложила ей взять двойную фамилию — Ковыряко-Потаскуева. Чуть не поссорились. © Людмила Богатырева / Facebook
- Подруга вышла замуж за человека по фамилии Снежный. Она постоянно говорила мне, что у их ребенка имя будет простым и очень распространенным, чтобы в школе над ним никто не смеялся. Сейчас она беременна. Уже придумала имя. Встречайте — Джон Снежный. Муж одобрил. © «Подслушано» / Ideer
- Мне тоже рассказывали историю. У девушки была фамилия девичья Курочкина, и все ее подкалывали. Думала, выйдет замуж — точно поменяет. Вышла. Стала Рябушкиной. Подкалывать стали еще сильнее. © Евгения Вольвак / Facebook
А какие забавные или необычные фамилии встречали в своей жизни вы?