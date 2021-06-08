20+ человек, которых точно теперь будет в пот бросать от этого вашего шопинга

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Попытки порадовать себя обновками или просто вкусняшками уже давно напоминают лотерею. Ведь даже в обычном магазине, где желанный товар можно хоть пощупать, хоть понюхать, частенько можно наткнуться на кота в мешке. А уж про всякие странности с интернет-магазинами мы вообще молчим.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что ваши покупки всегда были максимально удачными. А если нет, то знайте — вы точно не одиноки.

Когда ждешь свой прекрасный завтрак, но понимаешь, что день еще как не задался

«Ну технически я получил то, что заказал. Прям оборжаться»

И вот тут, кстати, тоже прямо 100%-е совпадение с фото на сайте, какие могут быть претензии?

«Слушайте, если бы я хотела потратить $ 50 просто на еле проросшие луковицы, я бы пошла в хозяйственный и купила сразу 50 штук!»

«Ребята, у вас там вообще мясо-то есть?»

А здесь заказанные сумки оказались размером с ладонь. Стильно, модно, молодежно, так сказать

«У меня такие обычные русые волосы, а хотелось-то яркости. Заказала парик, ну и вот»

«Что ж, $ 45 были выброшены на ветер, а я усвоила урок».

«Видимо, у ресторанов новая фишка: сам заказываешь, а потом сам еще и готовишь»

«Да блин, я не хотел есть одну подливку!»

«То, что заказывали, и то, что получили. С праздничком, так сказать»

Мда, его явно попинали парочку раз. © cen1919 / Reddit

«А ведь верхушка намекала, что черники будет предостаточно...»

«Если я вам понадоблюсь, то я в лесу, участвую в каких-то обрядах»

«Открыл тут пачку попкорна размера XXL...»

«Полная упаковка конфет, ага»

Кстати, и при общении с продавцами тоже не соскучишься

«Заказала как-то мама себе торт на профессиональный праздник...»

«Вот и в моей жизни случилось „Ожидание и реальность“»

«Они что, фото для меню микроскопом делали?»

Судя по следам на ободке тарелки, кто-то ее уже пытался грызть с голодухи после такой порции. © drcrack / Pikabu

«Эй, ну можно было хотя бы попытаться?»

А вот тут попытались. Но явно недостаточно

«Иногда ты уже и не ждешь ничего хорошего от интернет-магазинов, но елки-палки»