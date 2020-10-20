20+ человек, для которых дом перестал быть надежной крепостью

Дом — это то место, куда нам хочется возвращаться после тяжелого, насыщенного дня, где мы чувствуем себя в комфорте и безопасности. Дома мы расслабляемся, восстанавливаем силы и можем просто быть собой. Но это в идеальной картине мира. В реальности наша обитель частенько может подкладывать свинью в виде бытовых пакостей разного масштаба, которые, как правило, сваливаются на нас без предупреждения и в самый неподходящий момент.

В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которые могли бы сказать «мой дом — моя крепость», если бы не одно но.

«Крышка моей сковороды взорвалась, когда я пытался приготовить ужин»

«7 утра, я пытаюсь собрать детей в садик — и происходит это»

«Наше зеркало в ванной решило упасть со стены посреди ночи»

«Уронил в водосток полную банку тунца»

«Паук украл мой меч лего. Стоит ли бояться?»

«60-летняя ваза самопроизвольно раскололась посреди ночи, не было никаких перепадов температуры или чего-то подобного»

«Когда в 8 утра канализация решила начать жить своей жизнью»

«Это посудомоечная машина в моей квартире»

«Я попыталась принять расслабляющую ванну после тяжелого дня, когда из стены начала сочиться коричневая вода»

«Отсутствовали несколько дней, когда вернулись, нас ждал сюрприз. В гостиной в стене просверлено 4 дыры, можно разглядеть ремонт на кухне соседей»

«Я уже съел несколько ягод, не помыв их... Этот паук был еще жив»

«Я всегда знала, что детская ванная — над кухней. Теперь я точно знаю, где туалет»

«Мои песочные часы разбились»

«Только что купил свой первый дом, конечно, когда его смотрел, краны не проверял. Все краны в доме делают так»

«Мой потолочный вентилятор пытался меня уничтожить»

«Моя мама выставила на микроволновой печи 75 минут, а не 75 секунд»

«В мою наполовину полную банку с нутеллой залетела моль»

«Наш вентилятор упал с потолка»

«Вода прорвала наш потолок»

«Просто хотелось добавить немного орегано в пасту»

«Стеклянная раздвижная дверь в ванной внезапно взорвалась»

«Это было громко»

«Пусть это окажется просто дождь...»

«Когда в твой двор вламывается сосед, которого не получится вот так взять и выгнать восвояси»