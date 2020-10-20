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20+ человек, для которых дом перестал быть надежной крепостью

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Дом — это то место, куда нам хочется возвращаться после тяжелого, насыщенного дня, где мы чувствуем себя в комфорте и безопасности. Дома мы расслабляемся, восстанавливаем силы и можем просто быть собой. Но это в идеальной картине мира. В реальности наша обитель частенько может подкладывать свинью в виде бытовых пакостей разного масштаба, которые, как правило, сваливаются на нас без предупреждения и в самый неподходящий момент.

В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которые могли бы сказать «мой дом — моя крепость», если бы не одно но.

«Крышка моей сковороды взорвалась, когда я пытался приготовить ужин»

© themeandoggie / Reddit

«7 утра, я пытаюсь собрать детей в садик — и происходит это»

© RoaringTooLoud / Reddit

«Наше зеркало в ванной решило упасть со стены посреди ночи»

© DoTheDishesDude / Reddit

«Уронил в водосток полную банку тунца»

© CheesecakeGlock / Reddit

«Паук украл мой меч лего. Стоит ли бояться?»

© senfto17 / Reddit

«60-летняя ваза самопроизвольно раскололась посреди ночи, не было никаких перепадов температуры или чего-то подобного»

© Thea_From_Juilliard / Reddit

«Когда в 8 утра канализация решила начать жить своей жизнью»

© StuckInMotionInc / Reddit

«Это посудомоечная машина в моей квартире»

© Pra4sanna / Reddit

«Я попыталась принять расслабляющую ванну после тяжелого дня, когда из стены начала сочиться коричневая вода»

© weebcontrol240 / Reddit

«Отсутствовали несколько дней, когда вернулись, нас ждал сюрприз. В гостиной в стене просверлено 4 дыры, можно разглядеть ремонт на кухне соседей»

© Kirya13 / Pikabu

«Я уже съел несколько ягод, не помыв их... Этот паук был еще жив»

© putthebaginthecup / Reddit

«Я всегда знала, что детская ванная — над кухней. Теперь я точно знаю, где туалет»

© ssmith386 / Reddit

«Мои песочные часы разбились»

© smallie-cheese-69 / Reddit

«Только что купил свой первый дом, конечно, когда его смотрел, краны не проверял. Все краны в доме делают так»

© xjrsummersx / Reddit

«Мой потолочный вентилятор пытался меня уничтожить»

© headless_char / Reddit

«Моя мама выставила на микроволновой печи 75 минут, а не 75 секунд»

© lifewontwait86 / Reddit

«В мою наполовину полную банку с нутеллой залетела моль»

© randus_duthane / Reddit

«Наш вентилятор упал с потолка»

© S-N-A-S / Reddit

«Вода прорвала наш потолок»

© super_monero / Reddit

«Просто хотелось добавить немного орегано в пасту»

© stupid-names-taken / Reddit

«Стеклянная раздвижная дверь в ванной внезапно взорвалась»

© bananapantha / Reddit

«Это было громко»

© JunkMale975 / Reddit

«Пусть это окажется просто дождь...»

© BBUWBIE / Twitter

«Когда в твой двор вламывается сосед, которого не получится вот так взять и выгнать восвояси»

© DirtRoadQueen__ / Twitter

С какими бытовыми сложностями вам доводилось сталкиваться? Расскажете о самых запоминающихся домашних сюрпризах?

Фото на превью JunkMale975 / Reddit
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