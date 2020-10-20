20+ человек, для которых дом перестал быть надежной крепостью
Дом — это то место, куда нам хочется возвращаться после тяжелого, насыщенного дня, где мы чувствуем себя в комфорте и безопасности. Дома мы расслабляемся, восстанавливаем силы и можем просто быть собой. Но это в идеальной картине мира. В реальности наша обитель частенько может подкладывать свинью в виде бытовых пакостей разного масштаба, которые, как правило, сваливаются на нас без предупреждения и в самый неподходящий момент.
В этой подборке AdMe.ru оказались люди, которые могли бы сказать «мой дом — моя крепость», если бы не одно но.
«Крышка моей сковороды взорвалась, когда я пытался приготовить ужин»
«7 утра, я пытаюсь собрать детей в садик — и происходит это»
«Наше зеркало в ванной решило упасть со стены посреди ночи»
«Уронил в водосток полную банку тунца»
«Паук украл мой меч лего. Стоит ли бояться?»
«60-летняя ваза самопроизвольно раскололась посреди ночи, не было никаких перепадов температуры или чего-то подобного»
«Когда в 8 утра канализация решила начать жить своей жизнью»
«Это посудомоечная машина в моей квартире»
«Я попыталась принять расслабляющую ванну после тяжелого дня, когда из стены начала сочиться коричневая вода»
«Отсутствовали несколько дней, когда вернулись, нас ждал сюрприз. В гостиной в стене просверлено 4 дыры, можно разглядеть ремонт на кухне соседей»
«Я уже съел несколько ягод, не помыв их... Этот паук был еще жив»
«Я всегда знала, что детская ванная — над кухней. Теперь я точно знаю, где туалет»
«Мои песочные часы разбились»
«Только что купил свой первый дом, конечно, когда его смотрел, краны не проверял. Все краны в доме делают так»
«Мой потолочный вентилятор пытался меня уничтожить»
«Моя мама выставила на микроволновой печи 75 минут, а не 75 секунд»
«В мою наполовину полную банку с нутеллой залетела моль»
«Наш вентилятор упал с потолка»
«Вода прорвала наш потолок»
«Просто хотелось добавить немного орегано в пасту»
«Стеклянная раздвижная дверь в ванной внезапно взорвалась»
«Это было громко»
«Пусть это окажется просто дождь...»
«Когда в твой двор вламывается сосед, которого не получится вот так взять и выгнать восвояси»
С какими бытовыми сложностями вам доводилось сталкиваться? Расскажете о самых запоминающихся домашних сюрпризах?
Фото на превью JunkMale975 / Reddit