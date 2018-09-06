20+ человек, которых сентябрь застал врасплох

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Люди регулярно оказываются не готовы к началу отопительного сезона, к внезапным снегопадам и особенно к наступлению осени. И взрослые, и дети единодушно не желают принимать тот факт, что каникулы и отпуска позади, а впереди лишь трудовые будни. В нашей подборке вас ждут не только люди, которые понимают ваше состояние, как никто другой, но и универсальный ответ на вопрос, как же со всем этим справиться.

AdMe.ru с заботой и любовью подобрал 20+ снимков для тех, кто только начинает осознавать, что «раскачиваться некогда, скоро конец четверти».

Твое лицо, когда отучился только 3 дня из 12 лет

Девочка сразу поняла, что ее ждет

Когда твои желания сильнее твоих умений

Кажется, он понял, что табличка в его руках не врет

«Дочь-первоклассница вчера принесла задание из школы. Я был крайне удивлен...»

«...Но, как оказалось, эти листочки раздали детям для рисования»

«Я достал школьную форму и сказал, что хочу увидеть дочь одетой, когда вернусь. Вот что я увидел»

Как будто и не расставались!

Создатель этого плаката явно очень торопился

Когда очень хочется как лучше, а получается как всегда

Учитель русского языка, скорее всего, только вчера вернулся с моря

Ищите такое выражение лица во всех школах мира

Знал бы раньше, руки бы подкачал за лето

Жара и цены на школьную форму диктуют особый стиль

«Дочь ходила в детский сад, а затем 9 лет была на домашнем обучении. Неделю назад она пошла в старшую школу. Видимо, эта ее фотография была единственной в их базе»

Для тех, кто все еще хочет явиться в школу с удивленными глазами

«Сопротивление бесполезно. Уроки начнутся с 4 сентября. С возвращением».

Первый школьный день не щадит никого

Друг внезапно понял, что сильно промахнулся с рюкзаком для своей дочери

До и после первого дня в школе

У продавцов школьных товаров только перестал дергаться глаз, как вот опять

«Первый день в средней школе. Я одевалась сама»

«Муж пошел на учебу в магистратуру, а дочь в 5-й класс. Оба просто в восторге»

Даже пятерка не готова к 1 сентября

А в качестве бонуса — универсальный ответ на вопрос «Что же делать?» для всех, кто еще не готов к учебному году:

А как вы справились с началом учебного года?