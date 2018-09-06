20+ человек, которых сентябрь застал врасплох
Люди регулярно оказываются не готовы к началу отопительного сезона, к внезапным снегопадам и особенно к наступлению осени. И взрослые, и дети единодушно не желают принимать тот факт, что каникулы и отпуска позади, а впереди лишь трудовые будни. В нашей подборке вас ждут не только люди, которые понимают ваше состояние, как никто другой, но и универсальный ответ на вопрос, как же со всем этим справиться.
AdMe.ru с заботой и любовью подобрал 20+ снимков для тех, кто только начинает осознавать, что «раскачиваться некогда, скоро конец четверти».
Твое лицо, когда отучился только 3 дня из 12 лет
Девочка сразу поняла, что ее ждет
Когда твои желания сильнее твоих умений
Кажется, он понял, что табличка в его руках не врет
«Дочь-первоклассница вчера принесла задание из школы. Я был крайне удивлен...»
«...Но, как оказалось, эти листочки раздали детям для рисования»
«Я достал школьную форму и сказал, что хочу увидеть дочь одетой, когда вернусь. Вот что я увидел»
Как будто и не расставались!
Создатель этого плаката явно очень торопился
Когда очень хочется как лучше, а получается как всегда
Учитель русского языка, скорее всего, только вчера вернулся с моря
Ищите такое выражение лица во всех школах мира
Знал бы раньше, руки бы подкачал за лето
Жара и цены на школьную форму диктуют особый стиль
«Дочь ходила в детский сад, а затем 9 лет была на домашнем обучении. Неделю назад она пошла в старшую школу. Видимо, эта ее фотография была единственной в их базе»
Для тех, кто все еще хочет явиться в школу с удивленными глазами
«Сопротивление бесполезно. Уроки начнутся с 4 сентября. С возвращением».
Первый школьный день не щадит никого
Друг внезапно понял, что сильно промахнулся с рюкзаком для своей дочери
До и после первого дня в школе
У продавцов школьных товаров только перестал дергаться глаз, как вот опять
«Первый день в средней школе. Я одевалась сама»
«Муж пошел на учебу в магистратуру, а дочь в 5-й класс. Оба просто в восторге»
Даже пятерка не готова к 1 сентября
А в качестве бонуса — универсальный ответ на вопрос «Что же делать?» для всех, кто еще не готов к учебному году:
А как вы справились с началом учебного года?
Фото на превью Boobafett13 / imgur