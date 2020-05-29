20+ человек, которых раньше считали гадкими утятами, а теперь их хоть на подиум отправляй
Внешность — это далеко не самое главное в человеке. Но многие люди встречают по одежке, и даже маленькое отступление от общепринятых стандартов красоты воспринимается ими в штыки. Наши сегодняшние герои когда-то стали жертвами такого взгляда, но потом взяли себя в руки и показали всем, где раки зимуют, явив миру новые образы.
Коллектив AdMe.ru считает всех людей одинаково прекрасными и хочет показать вам прекрасных бабочек, которых остальные когда-то считали гусеницами.
«Вот что 10 лет ухода за собой, самоуважения и стараний могут сделать с близняшками-дурнушками»
«Разница в 10 лет. Похудел, набил много татуировок, отрастил бороду и внушительную гриву»
«Росла как сильная личность, несмотря на более чем 8 лет издевательств над моим ростом, весом и телосложением»
«Сбросила вес, хорошенько поработала над зубами и начала экспериментировать с макияжем. Ах да, еще волосы полностью сбрила»
«Перестала быть вегетарианкой, поправила гормональный фон, начала лучше следить за кожей, а главное — научилась любить себя и не усложнять свою жизнь»
«Пожалуй, единственное, что осталось от прошлой версии меня, — любовь к косичкам»
«В 17 — безнадежная и одинокая. В 21 окончила косметологическую школу, есть куча друзей, и я просто не могу поверить, что за 4 года можно так измениться»
«У меня была очень плохая кожа в школе, и я боролась с ней даже в свои 20. Иногда казалось, что мое лицо никогда не станет лучше, но вот мы у цели!»
«Это селфи было сделано, когда я пошла на танцы. Сейчас решила повторить снимок»
«У меня была кличка Оно»
«Поставила брекеты, научилась правильно улыбаться и подрисовывать свои несуществующие брови»
«13 и 20 лет. Доказательство того, что родители не должны позволять детям самостоятельно выбирать себе одежду»
«Перестала кутить, отбеливать волосы и наконец позволила своим бровям расти»
«Из подобия Моны Лизы превратился в нормального парня»
«Эта малышка считала себя милой. Спасибо высшим силам за новое десятилетие!»
«Была тихим и застенчивым ребенком, над которым много издевались в школе. Теперь я отшельница, но мое лицо наконец стало таким, как я хотела»
«У меня сейчас ровные зубы, клянусь!»
«Тот же двор, та же камера, но искренняя улыбка»
«Вот на что способны макияж и расставания»
«Даже мой лучший друг сказал, что пубертатный период оказал мне услугу»
«Как же хорошо, что я больше не стригу челку сама»
«Чтобы похорошеть, моей огромной голове потребовалось время»
А вы или ваши знакомые имели опыт яркого преображения? Расскажите нам, а лучше покажите.