20+ человек, которых раньше считали гадкими утятами, а теперь их хоть на подиум отправляй

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Внешность — это далеко не самое главное в человеке. Но многие люди встречают по одежке, и даже маленькое отступление от общепринятых стандартов красоты воспринимается ими в штыки. Наши сегодняшние герои когда-то стали жертвами такого взгляда, но потом взяли себя в руки и показали всем, где раки зимуют, явив миру новые образы.

Коллектив AdMe.ru считает всех людей одинаково прекрасными и хочет показать вам прекрасных бабочек, которых остальные когда-то считали гусеницами.

«Вот что 10 лет ухода за собой, самоуважения и стараний могут сделать с близняшками-дурнушками»

«Разница в 10 лет. Похудел, набил много татуировок, отрастил бороду и внушительную гриву»

«Росла как сильная личность, несмотря на более чем 8 лет издевательств над моим ростом, весом и телосложением»

«Сбросила вес, хорошенько поработала над зубами и начала экспериментировать с макияжем. Ах да, еще волосы полностью сбрила»

«Перестала быть вегетарианкой, поправила гормональный фон, начала лучше следить за кожей, а главное — научилась любить себя и не усложнять свою жизнь»

«Пожалуй, единственное, что осталось от прошлой версии меня, — любовь к косичкам»

«В 17 — безнадежная и одинокая. В 21 окончила косметологическую школу, есть куча друзей, и я просто не могу поверить, что за 4 года можно так измениться»

«У меня была очень плохая кожа в школе, и я боролась с ней даже в свои 20. Иногда казалось, что мое лицо никогда не станет лучше, но вот мы у цели!»

«Это селфи было сделано, когда я пошла на танцы. Сейчас решила повторить снимок»

«У меня была кличка Оно»

«Поставила брекеты, научилась правильно улыбаться и подрисовывать свои несуществующие брови»

«13 и 20 лет. Доказательство того, что родители не должны позволять детям самостоятельно выбирать себе одежду»

«Перестала кутить, отбеливать волосы и наконец позволила своим бровям расти»

«Из подобия Моны Лизы превратился в нормального парня»

«Эта малышка считала себя милой. Спасибо высшим силам за новое десятилетие!»

«Была тихим и застенчивым ребенком, над которым много издевались в школе. Теперь я отшельница, но мое лицо наконец стало таким, как я хотела»

«У меня сейчас ровные зубы, клянусь!»

«Тот же двор, та же камера, но искренняя улыбка»

«Вот на что способны макияж и расставания»

«Даже мой лучший друг сказал, что пубертатный период оказал мне услугу»

«Как же хорошо, что я больше не стригу челку сама»

«Чтобы похорошеть, моей огромной голове потребовалось время»