20+ человек, которые сняли жилье, и теперь им есть что показать внукам
Путешествия, большие и маленькие, всегда поднимают настроение. Даже поездка по работе — это уже смена локаций, отдых и приключения. А если посчастливится сорвать джекпот во время бронирования, то это дополнительный плюсик. Вот, к примеру, как это произошло у авторов фото из нашей подборки. Хотя — что уж греха таить — и здесь происходят нелепые казусы: мохнатые соседи в квартире, чрезмерная креативность хозяев при оформлении ванной комнаты или часы, по которым вы не всегда узнаете точное время.
Мы в AdMe.ru согласны с тем, что для поездок лучше снимать жилье, а не заселяться в отели. Ведь именно так можно провести уик-энд в компании с осликом или переночевать в старом переделанном вагоне поезда.
«Красивый вид на закат из квартиры в Египте, снятой через Airbnb»
«Я приехал в командировку. А потом зашел в эту комнату, которую забронировал. Не могу перестать смотреть на это»
«Уэксфорд, Ирландия. Жилье, забронированное через Airbnb. Уютные маленькие домики и прекрасное время, которое мы там провели»
«Я остановился в квартире, и, думаю, она всем понравится»
«Этот кот, который залез под кровать, шел вместе с моей бронью»
Фантастическое погружение в атмосферу Гарри Поттера и другие приключения с Airbnb
Ощущение, что сейчас к калитке подойдет Гэндальф и постучит в дверь. Разве нет?
«Мы продали дом и около месяца поживем в съемной квартире. Это зеркало в ванной, где я должен буду бриться, причесываться, надевать контактные линзы и т. д. все это время»
И только представьте себе, каково это — выпить с утра чашечку кофе, наслаждаясь таким видом
«Вот так в съемном жилье на побережье выглядит туалетная бумага»
«Местечко, где мы с женой провели выходные. Какая же милота!»
«Мы остановились на работающей ферме в Западной Ирландии. И хозяин оставил немного яблок, чтобы мы покормили чудесную Пенни»
«Через Airbnb я забронировал квартиру, в которой обустроили домашний тренажер для скалолазания»
«Сняли квартиру через Booking. Оказалось, что это половина дома в селе, на территории фермы. С нами жил песик, курочки, кролики, в самом селе были овцы, козы, цесарки, даже лама. Всех пообнимали»
«Я немного забыл, что забронировал квартиру, оформленную в стиле художника Эдварда Гори. Это стало маленьким сюрпризом»
«Решили остановиться в небольшом домике. Эта горячая кедровая ванна-чан — просто нечто»
«Где-то год назад я останавливалась в собачьем приюте в Коста-Рике. Вот так я проснулась на свой день рождения»
«Немного эстетики в нашей забронированной квартире»
«Часы в квартире, которую я снял, не показывают 11»
«Вот так можно смотреть телевизор с дивана в квартире»
«Когда хозяева квартиры знают свою аудиторию»
«Монополия „Властелин колец“».
«Наше жилье — это старый переоборудованный вагон поезда. Я просто влюбилась»
«И только по этой причине я забронировала комнату»
«За годы бронирований через Airbnb мне попадались невероятные виды»
«Остановились в крутой квартире»
А какие у вас были запоминающиеся поездки?