20 человек, которых подвох ждал в собственном доме

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Всем нам хочется прийти домой после рабочего дня и расслабиться, но стоит помнить: порой что-то может пойти не так. Например, беспардонный кот устроит перестановку в уборной или беспощадное солнце растопит клавиатуру. А может быть, любимые родственники посчитают, что вам незачем иметь личное пространство.

Мы в AdMe.ru не отчаиваемся из-за подобных неприятных сюрпризов. И все чаще замечаем, что такой подход выбирают многие люди, часть которых охотно делится своими редкими снимками.

«Просто оставил клавиатуру на столе. Солнечный свет сделал свое дело»

«Бросил мухобойку в муху. И не нужно никаких вопросов, фото говорит само за себя»

«Кот решил разбудить меня с утра пораньше. Он просто уронил горшок»

«Рассыпал какао, пропылесосил. После чего все содержимое мешка выпало на кухонный стол»

«Ящерица упала с потолка и оставила такой след на моей зарядке»

«Проснулся утром и заметил, что двери в мою комнату больше нет. Оказалось, ее сняли родители. На вопрос „Почему?“ мне ответили: „А зачем она тебе?“»

«Коротко о том, как я накрутил фарша»

Определенно, этот отпугиватель птиц — плохая покупка

«Мама оставила зеркало у окна в солнечный день. Вот что из этого вышло»

«Я просто сел пообедать»

«Начинаю думать, что дом с видом на поле для гольфа — это не лучший вариант»

«Вышел в магазин на 5 минут. Моя комната находится немного правее машины»

«Мой дом не хочет, чтобы я уходил»

«В моем холодильнике ящик для яиц рассчитан всего на 9 штук»

Вряд ли кто-то обрадуется подобному открытию в собственном доме

«Рабочие, которые красили наш дом, сказали, что сами переставят всю мебель и технику. А после их ухода мы обнаружили это»

«Стекло на дверце моей микроволновки пошло трещинами без особых на то причин»

«Сегодня вечером шкаф со стены едва не упал мне на голову»

«Включил воду в ванной для ребенка и пошел его переодевать. Вот что я увидел, когда вернулся»

«Соседи покрасили дом в желтый цвет. Он отражает свет, и теперь моя комната выглядит так»