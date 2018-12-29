20 человек, которые стали участниками программы «Розыгрыш» в реальной жизни

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Все любят розыгрыши, пока сами не становятся их объектом. Не каждый готов невозмутимо отклеивать свои кеды от потолка, сматывать десятки метров пищевой пленки с мотоцикла или пользоваться освежителем воздуха вместо крема для загара. Посмотрите, как с этим справились герои нашей статьи.

AdMe.ru взглянул на розыгрыши с другой стороны и узнал, что чувствуют люди, которые попались на удочку шутников.

«Они сказали, что будет вечеринка рождественских свитеров»

Когда тебе пообещали бесплатный Lamborgini, но не уточнили, что он немного битый

«Они меня опять подловили!»

«Предложение дня: купите два любых напитка и заплатите за оба».

«Попросила отца захватить с собой солнцезащитный крем, когда мы отправлялись на море. Приходим на пляж — и он дает мне это»

Ну и кто теперь напуган?

Тот неприятный момент, когда тебя обмануло объявление

«Уверены, что вас вас нельзя одурачить? Вас уже провели. Прочитайте еще раз».

«Мой муж продул в настольной игре и вчера наконец-то привел в исполнение свой приговор»

«Я принимаю плохие решения в фэнтези-футболе. Денег не надо».

«Мои друзья получили свои свадебные снимки. Фотограф немного повеселился»

«Меня только что жестоко обманули»

Даже в такой романтический момент вас могут провести

Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — продолжать работать с невозмутимым видом

Страшно представить, что он делает в плохом настроении

Когда голос совести у родителей говорит тише, чем чувство юмора

«Ха-ха, с 1 апреля!»

Розыгрыш, на который даже смотреть немного больно

«Не могу поверить, что только что купился на это»

Даже если ты Алекс Ринс, знаменитый гонщик, и работаешь в команде серьезных профессионалов, это не убережет тебя от розыгрыша

«Вернулся на рабочее место, а там — это»

«Чего не знают мои коллеги, так это того, что моя месть будет в 10 раз страшнее»

Когда понимаешь, что тебя разводят на чаевые, но не можешь не проголосовать

«Кто оставляет лучшие чаевые?»

Бонус: ну а когда от розыгрышей пострадали уже все родственники и друзья, пора браться за кошку

«Здесь сидят только глупые кошки».

А вы когда-нибудь становились жертвой розыгрыша?