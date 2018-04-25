20 человек, которых нужно навсегда отстранить от фотошопа

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Фотошоп — программа, которая дает широкие возможности не только профессиональным дизайнерам, но и любителям. Именно в руках последних этот графический редактор становится настоящим средством самовыражения, и в результате появляются такие несуразные кадры, которые можно увидеть разве что в бредовом сне, да и то мельком.

AdMe.ru собрал 20 человек, с которых авторам данной программы впору потребовать денежную компенсацию за созданные ими изображения.

1. Даже эму не удалось скрыться от рук фотошоперов

2. Что уж говорить о Бараке Обаме, которому великодушно добавили «банок»

3. А это котоконь, естественно морской

4. Здесь сразу и не поймешь, кто лишний

5. «А у мистера Поттера есть его ключ?»

6. Кто-то решил слегка переосмыслить мультфильм «Вверх»

7. Весной котобатонов можно встретить почти у каждого подъезда

8. Примерно та доза кофе, которая вам необходима утром в понедельник

9. Кот бдит

10. Гомер тут как тут

11. Гроза района

12. Вот это поворот!

13. Похоже, будут сильные осадки

14. Надо было притормозить еще после легкой ретуши, но руки уже было не остановить

15. Почему ты решил набить эту тату? Вот почему!

16. Одна деталь, и фильм сразу заиграл новыми красками, правда?

17. Поворот не туда

18. Чем это вам не современное искусство?

19. Детская фантазия и папина находчивость в действии

20. Пожалуй, хватит интернета на сегодня

Какой из этих снимков настолько маразматичный, что вы сегодня точно не сможете выкинуть его из головы?