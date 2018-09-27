20+ человек, которых ничто не может выбить из колеи

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«Даже если что-то идет не так, притворись, что так и задумывалось» — таков девиз героев сегодняшней фотоподборки, которых очень сложно застать врасплох. Они способны сладко спать прямо в разгар рабочего дня, могут себе позволить нежиться в бассейне во время наводнения и знают, как втридорога продать ненужный хлам. И делают все это так, будто у них по венам вместо крови течет невозмутимость.

AdMe.ru считает, что люди, живущие по собственным правилам, заслуживают особого признания, хотя им, конечно, абсолютно все равно, что о них думают окружающие.

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