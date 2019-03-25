20+ человек, которых не смог сломить ни один жизненный кризис

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У всех бывают проблемы, но некоторых из нас судьба, кажется, просто испытывает на прочность. В один момент на человека обрушивается все: потеря работы, болезни, уход близких. Но хочется верить, что за всем этим обязательно будет та самая белая полоса. Нужно только собраться с силами и идти вперед, несмотря ни на что.

Герои этой подборки AdMe.ru — 23 пользователя сети, у которых можно и нужно поучиться оптимизму. Кажется, их не могут сломить никакие жизненные трудности.

1. «Сегодня кот Сильвер нашел свой новый дом. У нас с ним одна пара глаз на двоих»

2. «Я был зависим от наркотиков 7 лет. В конце концов я сел в тюрьму на 5 лет за их распространение. Теперь я веду здоровый образ жизни, и этот дом на заднем плане — мой»

3. «Уже 4 года мой парень парализован после автокатастрофы. Наша маленькая семья — это то, что делает меня по-настоящему счастливой»

4. «Прошел ровно год с тех пор, как я избавилась от расстройства пищевого поведения. Теперь наслаждаюсь жизнью и хочу научиться любить себя так, как любит меня эта собака»

5. «Последние 5 лет меня называли невероятно ленивым. Наконец я смог обратиться к психотерапевту, который обнаружил большое депрессивное расстройство и назначил антидепрессанты. Лечение уже начато»

6. «Недавно у меня диагностировали биполярное расстройство 1-го типа. Сейчас я восстанавливаюсь после автокатастрофы, а жена — после операции на мозге. Пока у нас все не очень, но мы живы и счастливы вместе»

7. «Моя бабушка — самая сильная женщина из всех, кого я знаю. После 4 лет борьбы с раком она наконец одержала победу»

8. «Ровно 2 года назад я потерял обе ноги. Сегодня наконец получил новые протезы»

9. «Еще 30 сентября я пыталась покончить жизнь самоубийством, а полгода спустя улыбаюсь шире, чем когда-либо. Кажется, я встретила того самого парня»

10. «Вчера мне исполнилось 28. Я собирался побыть один, потому что за последнюю неделю столкнулся с преследованием в интернете, потерял работу и попал в больницу. Но моя подруга пригласила меня на ужин, и мы поговорили по душам. Спасибо, Барб»

11. «Я наконец справилась с ненавистью к своему телу и научилась общаться с людьми. Мои мечты стали сбываться, и теперь у меня есть настоящие друзья»

12. «В самый неподходящий момент этот старый бродяга забрел в мой сад. Теперь он — мой повод вставать с постели по утрам. Мы с ним спасли друг друга»

13. «После развода я нашла идеальную работу и новую квартиру, решила продолжить обучение и занялась своим здоровьем. Теперь я счастлива, хотя в какие-то моменты не верила, что вообще смогу выжить»

14. «3 года назад у меня были мысли о суициде, я думала, что никогда не смогу работать из-за своей инвалидности. Сегодня моя первая смена в приюте для животных. Все хорошо и стабильно»

15. «После 97 неудачных собеседований я наконец выхожу на стажировку в местном магазине»

16. «В 16 лет я хотел покончить жизнь самоубийством, но не сделал этого благодаря лучшему другу. В свои 28 я — сертифицированный трудотерапевт: помогаю детям расти большими и сильными. Все мы иногда нуждаемся в помощи»

17. «Во время маниакального эпизода я сбрила волосы. После этого я казалась себе уродиной, но сегодня наконец по почте пришел парик. И капелька уверенности в себе вернулась»

18. «Год назад: я беременна и в инвалидной коляске. 9 месяцев назад: родила ребенка и получила серьезную травму. 6 месяцев назад: начала ежедневно гулять с моим самоедом. Эти встречи делают нас обоих счастливыми»

19. «Год назад врачи сказали брату, что у него цирроз печени и он нуждается в пересадке. Жить ему оставалось 6 месяцев. Сегодня он похудел на 68 кг, завязал с вредными привычками и выглядит лучше, чем когда-либо»

«Март 2018-го — 156 кг». «Март 2019-го — 88 кг».

20. «Уже 11 лет, как я чист от алкоголя и наркотиков и благодарен за это судьбе»

21. «Мой сын родился на 4 месяца раньше срока, весом в 560 г. Шансы на выживание были низкими, а вероятность тяжелой инвалидности — высокой. Мы прошли через все это — и сегодня он полностью здоров»

22. «8 месяцев назад я перенесла вторую по счету операцию на открытом сердце»

23. «Я лишился ноги, и кто-то прислал мне в подарок этого трехлапого мишку. Не смог сдержать слез. Спасибо тебе, аноним!»

А что помогает вам двигаться вперед в те моменты, когда кажется, что хуже уже быть не может?