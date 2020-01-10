20+ приличных вещей, которые люди обнаружили под толстым слоем грязи

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Согласно опросу института Research Now, больше всего моющих средств во время уборки используют жители Бразилии. При этом 29 % респондентов признали, что предпочитают покупать очень сильную химию, например с содержанием хлора. А вот героям нашей статьи иногда достаточно лишь порошка и тряпки, чтобы отчистить то, что другой человек на их месте уже давно выкинул бы.

AdMe.ru познакомит вас с людьми, которые смогли справиться с жутким бардаком и грязью. От впечатляющих результатов их труда нам и самим захотелось взять в руки тряпку и что-нибудь отмыть. И кстати, в конце статьи вас ждет бонус.

Одна ночевка в стиральном порошке — и грязная тряпка превращается в очаровательное винтажное платье нежно-розового цвета

«Моя жена никогда не чистила свои сапоги. Сегодня я отполировал их, и это еще только 1-й слой»

«Вот что водопроводная вода делает с эмалью. Мне понадобилось 4 часа, чтобы отчистить ванну»

Профессиональная реставрация

«У меня 2 года была депрессия, но сегодня я наконец нашел в себе силы убраться в комнате»

«Чтобы отчистить духовку, мне понадобились несколько часов и металлическая губка. Кажется, я больше не чувствую свою руку»

«Эти плитки не чистили 2 года. Я даже забыл, что они на самом деле светлые»

Впечатляющие «до» и «после»

«Купили эти антикварные подсвечники всего за $ 6. Мы их почистили, и теперь они как новые»

«Заняло несколько часов, но я это сделал. Мою кухню теперь можно использовать по назначению»

«Мое любимое кресло спасено»

«Почистила столики в своем классе специальной губкой. Сработало отлично!»

«Купил подержанный „мустанг“, отмыл, и теперь он почти как новенький»

«Отмыла свои формы для запекания»

«До и после. А ведь я всего лишь помыл его»

«Нашла эту сковородку в мусорном баке. Понадобилась куча чистящих средств, но я все-таки ее отдраила»

«Я нырял в районе островов рядом с Триполи и нашел этот кулон. Почистил его и теперь хочу узнать его историю»

«Колесо моего велосипеда до и после основательной чистки»

Возможно, лучшее, что можно было сделать в уходящем году, — отмыть морозилку друзей

«Это любимая кепка моей дочки. На этикетке написано, что чистить можно только пятна, поэтому я долго боялась вообще что-нибудь с ней делать»

«Я долго откладывала мытье микроволновки, но наконец-то сделала это. Не так уж было и сложно»

«Сначала мне казалось, что это кресло ни за что не отчистить, но все-таки я это сделал»

Про мусорные баки тоже не стоит забывать

Раньше этим туалетом никто не решался пользоваться

Теперь даже кран сияет

«Купила этот чайник за $ 4. Снаружи он был весь покрыт жиром, а внутри — ржавчиной. Сначала я хотела использовать его как лейку для полива растений, но теперь он заменит мой прежний чайник»

Бонус: иногда уборка — это весело