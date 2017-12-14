20+ человек, которых можно встретить только на сайте знакомств

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Практически каждый из нас знает, что сайты знакомств переполнены тысячами различных анкет, а значит, найти там свою половину достаточно сложно. Именно поэтому многие предпочитают выделиться, делая это порой довольно необычными способами. Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку крутых анкет от людей, которые не побоялись рассказать о себе чуть больше, чем нужно.

Главное — уметь извлечь плюсы из любой ситуации

Дамы, признавайтесь, кого заинтересовала эта анкета?

Остается надеяться, что на свидание придет красотка с левой фотографии

Вы можете увидеть в отражении очков девушку, которая думает, что он фотографирует ее. Надеемся, это его сестра

В этой девушке точно есть изюминка. И кажется, не одна

Теперь можно будет хвастаться классным «уловом»

Мимо этой странички быстро не проскочишь

Здесь восхитительно все. Как считаете?

Чувство юмора — ее конек

Мастер обольщения 90-го уровня

В каждой женщине должна быть тайна

Эта девушка сразу предупреждает, что связываться с нею опасно, но интересно

Ему определенно нужна та, которая сможет охладить его пыл

Можно только восхищаться самоиронией этой девушки

На каждого геймера найдется своя девушка, которая будет закатывать глаза, приговаривая, что скоро выкинет его компьютер

То чувство, когда Фиона и Шрек больше не вместе

Кот попросил человека выложить его фотографию на сайт знакомств. Сам он не может — у него лапки

Хм, Николас, ты ли это? Да нет, бред какой-то

Думаете, что настоящие отношения — это безумная любовь до конца жизни? А вот и нет! Отношения — это когда оплачиваете счета пополам

Девушка, которая научит смотреть на мир иначе

Выражение морды песика говорит о том, что он максимально серьезен в своих намерениях

Довольно необычный, но крутой способ познакомиться

Он явно дает понять, что путь к его сердцу лежит через желудок

Она точно найдет того, кто согласится пить с нею кофе за просмотром ужасов и сериалов

А какие необычные способы знакомства знаете вы? Делитесь ими в комментариях.